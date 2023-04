Kraków: Licznik wylesiania pokazuje w jakim tempie znikają drzewa

Na ekranach ledowych Tauron Areny Kraków został w piątek uruchomiony licznik wylesiania. Pokazuje on, w jakim tempie znikają drzewa. Projekt jest związany ze Światowym Dniem Ziemi, który przypadnie w sobotę 22 kwietnia.

Zgodnie z danymi organizatorów Green Film Festivalu, obecnie powierzchnia lasów jest o połowę mniejsza niż 500 lat temu - zmniejszyła się z ok. 8 miliardów hektarów do ok. 4 miliardów hektarów. Licznik ustawiony w Krakowie pokazuje, że w ciągu minuty na świecie wycinanych jest 19 hektarów lasów, w ciągu dnia - ponad 27 tys. ha, a w ciągu roku 10 mln ha.

Jak poinformował Green Film Festival, w stabilnych krajach demokratycznych lasy są w większości chronione, a ich zasoby eksploatowane w sposób zrównoważony - na terenie Unii Europejskiej powierzchnia lasów znowu wzrasta. Ale w wielu krajach Afryki, Azji i Ameryki Południowej lasy tropikalne są wycinane w "zastraszającym" tempie. Presja na wycinkę lasów tropikalnych wynikać ma m.in. z wysokich cen żywności, uprawy biopaliw, poszukiwań i eksploatacji surowców naturalnych.

Green Film Festival odbędzie się w Krakowie w dniach od 13 do 20 sierpnia. Podczas imprezy prezentowane są filmy o tematyce ekologicznej z całego świata.