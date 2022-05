Kraków: "Miss Viborg" najlepszym filmem 15. Festiwalu Mastercard Off Camera

Film "Miss Viborg" w reż. Marianne Blicher zwyciężył w konkursie głównym trwającego w Krakowie 15. Festiwalu Mastercard Off Camera; najlepszą polską produkcją okazały się natomiast "Piosenki o miłości". Wyróżniono też aktorów - Magdalenę Żak i Adama Woronowicza.

Reżyser Wojciech Smarzowski, przewodniczący międzynarodowego jury podkreślił, że nagrodę główną przyznano za "zafundowanie nam niesamowitej emocjonalnej podróży, którą odbywamy razem z główną bohaterką".

W skład jury weszli też scenografka Anna Pinnock i producent David Parfitt; podjętą przez nich decyzję ogłoszono podczas sobotniej gali w Krakowie. Do twórców wyreżyserowanego przez Marianne Blicher obrazu "Miss Viborg", który zwyciężyli w konkursie głównym "Wytyczanie Drogi", powędrowała Krakowska Nagroda Filmowa Andrzeja Wajdy i 25 tys. dol.

Najlepszym polskim filmem okazały się z kolei "Piosenki o miłości" Tomasza Habowskiego. Jego twórcy otrzymali nagrodę dFlights w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych i 100 tys. zł. Nagrodę przyznało jury w składzie: producenci i aktorzy Trudie Styler oraz Kim Magnusson, a także dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Dublinie Grainne Humphreys.

Jego członkowie wyrazili uznanie dla "pełnej życia historii miłosnej", którą opowiedziano przy użyciu m.in. czarno-białych zdjęć, a także dla kreacji dwójki młodych aktorów - Tomasza Włosoka i Justyny Święs. "To walentynka dla kreatywności" - oceniło jury.

Za najlepszych aktorów uznano z kolei młodą artystkę Magdalenę Żak (uznając ją za "świetlane odkrycie") i wielokrotnie nagradzanego już Adama Woronowicza (określając go aktorem "wszechstronnym i empatycznym"). Wschodzącą gwiazdą (Mastercard Rising Star) został natomiast Michał Sikorski, doceniony za kreację w "Sonacie". Obraz ten, wyreżyserowany przez Bartosza Blaschke, otrzymał też nagrodę publiczności.

Pełną listę wyróżnionych znaleźć można m.in. w mediach społecznościowych festiwalu. Krakowska impreza, która potrwa do niedzieli, to także okazja do spotkań i rozmów w festiwalowym miasteczku oraz szereg innych wydarzeń towarzyszących.