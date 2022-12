Kraków: Można oddawać choinki w doniczkach; zostaną posadzone w lesie

Mieszkańcy Krakowa mogą oddawać swoje bożonarodzeniowe choinki doniczkowe do punktów wyznaczonych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w ramach kolejnej odsłony akcji "Choinka". Drzewka zostaną posadzone w lasach.

Jak poinformował w środę krakowski magistrat, choinki doniczkowe można dostarczyć do Zarządu Zieleni Miejskiej do 17 lutego. Wyznaczono dwa punkty przyjmujące świąteczne drzewka: ul. Za Torem 22 (choinkę należy zostawić przed bramą w oznaczonym do tego miejscu) oraz ul. Tadeusza Ptaszyckiego 6 (przed Halą Sportowo-Widowiskową Hutnik Kraków).

Organizatorzy akcji zapowiedzieli, że bożonarodzeniowe drzewka dostaną drugie życie - będą sadzone w krakowskich lasach. Aby zwiększyć szanse, że choinka poradzi sobie po świętach w środowisku naturalnym - instruuje ZZM - należy o nią odpowiednio zadbać w domu: podlewać regularnie drzewko i monitorować poziom wody oraz unikać ustawiania blisko źródła ciepła np. kaloryfera.