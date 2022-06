Kraków: Na Błoniach rozpoczęły się sianokosy

Na największej w Polsce łące zlokalizowanej w centrum miasta, czyli na Błoniach w Krakowie, we wtorek rozpoczęły się sianokosy. Rolnik, z którym Zarząd Zieleni Miejskiej podpisał umowę, ścina wysoką trawę, potem wysuszoną zbierze i wykorzysta do celów rolniczych.

W poprzednich latach to Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM) zajmował się sianokosem na Błoniach, apelował również do rolników, że mogą odebrać siano. Było to jednak angażujące i czasochłonne, dlatego w tym roku jednostka miejska podpisała umowę z rolnikiem, zameldowanym w Krakowie.

"To bezpłatna umowa. Rolnik na własny koszt wykonuje wszystkie prace. Kosi, zbiera pokos. Jest odpowiedzialny za cały proces" - powiedziała PAP Aleksandra Mikolaszek z ZZM.

Traktor do koszenia trawy wyjechał na Błonia we wtorek. Jeśli pogoda dopisze, to w kolejnych dniach pokos zostanie uformowany w bele. Później siano zostanie wykorzystane do celów rolniczych.

Po wykonanych pracach przy tak wysokiej trawie chwilowo pojawi się rżysko, a trawa nie będzie soczyście zielona. Jednak - zdanie ZZM - prognozowane na weekend intensywne opady deszczu powinny pozytywnie wpłynąć na wzmocnienie i szybkie odrodzenie się murawy krakowskich Błoń.

Z koszenia wyłączona jest kwatera pyłochwytna, która wyznaczana jest na Błoniach każdego roku.