Kraków: Na Plantach otwarto Skwer Mieczysława Święcickiego

Patronem skweru na Plantach między ulicą Szewską a św. Anny został Mieczysław Święcicki - aktor, reżyser, współzałożyciel Piwnicy pod Baranami.

To kolejny skwer artysty należącego do słynnego kabaretu literackiego. Jak przypomniał podczas otwarcia dyrektor Piwnicy pod Baranami Bogdan Micek, Mieczysław Święcicki należał do twórców, którzy byli u zarania kabaretu. Debiutował w Piwnicy w 1956 roku w programie "Jezioro trzech wieszczek". Następnie grał w Teatrze Starym, Teatrze Rapsodycznym, Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach i Teatrze 38. Po czterdziestopięcioleciu Piwnicy pod Baranami wrócił do kabaretu i był z nim związany aż do śmierci w 2018 roku. Zasłynął jako niezrównany wykonawca ballad, a także romansów cygańskich i rosyjskich, głównie z repertuaru Aleksandra Wertyńskiego.

"Był niezwykle ciepłym, pomocnym człowiekiem. Ubóstwiał młodzież i przekazywał jej swoje doświadczenie" - wspomniał artystę Bogdan Micek. Podczas otwarcia skweru artyści wykonali "Balladę o Księciu" (słowa Rafał Basista, muzyka i wykonanie Andrzej Knapik) oraz "Jęczmienny łan" (słowa Robert Burns, muzyka Zygmunt Konieczny, wykonanie - Rafał Jędrzejczyk). Wybrzmiał również hejnał mariacki.

O nazwaniu skweru imieniem Mieczysława Święcickiego zdecydowała 31 sierpnia 2022 roku Rada Miasta Krakowa. Wcześniej podjęto uchwały o utworzeniu skwerów Ewy Demarczyk oraz Piotra Skrzyneckiego.

"+Artyści Piwniczni+ to przedstawiciele najwybitniejszych polskich twórców. Ten tygiel talentów produkował niezwykły repertuar, wzruszał i bawił pokolenia krakowian. Bohater tego skweru był taką osobą, był filarem Piwnicy pod Baranami" - podkreślił podczas otwarcia Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury, zaznaczając, że artysta działał także w fundacji Ars Longa i pomagał osobom ze specjalnymi potrzebami.

"Od dzisiaj artysta ma swój skwer, będziemy przechodzić tym szlakiem przypominając sobie strofy jego piosenek, to piękna topografia pamięci" - dodał.

Mieczysław Święcicki urodził się 27 marca 1936 r. w Sokalu (obecnie Ukraina). W 1944 roku został przesiedlony z rodziną do Jarosławia. Ukończył Technikum Budowlane w Jarosławiu, a następnie wydział wokalny Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie. Na koncie miał m.in. Złoty Pierścień (najwyższe honorowe wyróżnienie na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu - 1978 r.), medal "Kraków - Europejskie Miasto Kultury 2000", odznakę "Honoris Gratia" (2006), Złoty Krzyż Zasługi (2005), Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2010) i klucze do miasta Krakowa otrzymane na swoje 75-lecie (2011). W 1989 roku założył Fundację Kultury i Sztuki Europejskiej "Ars Longa".

W czerwcu tego roku Rada Miasta Krakowa przyznała Piwnicy pod Baranami brązowy medal Cracoviae Merenti - wyróżnienie przyznane jako wyraz uznania dla zasłużonych na jego rzecz osób i instytucji.

"Miejsca takiego, jak Piwnica Pod Baranami, nie ma na całym świecie. Piotrowi Skrzyneckiemu i gronu jego przyjaciół udało się stworzyć prawdziwą legendę, wyjątkowo żywotną i wyrazistą ikonę naszego miasta" - podkreślił wtedy prezydent Jacek Majchrowski w laudacji wygłoszonej podczas uroczystego posiedzenia Rady Miasta Krakowa.

Natomiast w ubiegłym roku kabaret artystyczny obchodził jubileusz 65-lecia.