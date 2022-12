Kraków: Na terenie AGH powstanie wioska dla zawodników igrzysk europejskich

Na terenie Miasteczka Studenckiego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie powstanie wioska zawodnicza dla sportowców biorących udział w igrzyskach europejskich 2023. We wtorek uczelnia i spółka organizująca imprezę podpisały umowę w tej sprawie.

Mocą tego dokumentu władze AGH zapewniają spółce Igrzyska Europejskie 2023 rezerwację terenu i obiektów na potrzeby wioski. Na początku przyszłego roku podpisana zostanie umowa doprecyzowująca całość tego przedsięwzięcia.

III Igrzyska Europejskie Kraków - Małopolska 2023 rozpoczną się 21 czerwca i potrwają do 2 lipca. Przez 12 dni najlepsi sportowcy ze Starego Kontynentu będą walczyć o medale, ale także o olimpijskie kwalifikacje w 19 dyscyplinach. Część zawodów będzie mieć rangę mistrzostw Europy.

W igrzyskach europejskich planowany jest udział ok. 7 tys. sportowców. Spora część z nich rywalizować będzie w Krakowie i w jego okolicach. To właśnie dla nich przygotowana zostanie wioska zawodnicza w Miasteczku Studenckim AGH.

"Miasteczko Studenckie AGH w Krakowie jest właściwie jedynym dostępnym obiektem, które spełnia wymagania niezbędne do sprawnego przeprowadzenia tak dużego wydarzenia, jakim są igrzyska europejskie, w tym do zlokalizowania wioski zawodniczej" - ocenił rektor AGH prof. Jerzy Lis.

Podkreślił również, że udostępnienie infrastruktury uczelnianej będzie się wiązać ze zmianami w funkcjonowaniu AGH pod koniec II semestru przyszłego roku akademickiego.

"Reorganizacja dotyczyć będzie zajęć, praktyk i oczywiście samego zakwaterowania studentów. Jesteśmy jednak pewni, że nasze obiekty spełnią swoje zadania i przysłużą się do organizacji tego ważnego dla Polski i Krakowa wydarzenia" - powiedział rektor.

Wiceprezes zarządu igrzysk europejskich Michał Langer ocenił, że na współpracy skorzystają zarówno sportowcy, jak i studenci, ponieważ będą oni mogli korzystać z odnowionej, z myślą o igrzyskach, infrastruktury.

"Jako organizatorzy igrzysk europejskich cieszymy się, że wioska zawodniczka będzie umiejscowiona praktycznie w centrum Krakowa, blisko zabytkowego rynku, ale też Błoń, jednej z wizytówek całego miasta" - powiedział wiceprezes spółki.

Zgodnie z informacjami AGH i organizatorów igrzysk na terenach uczelni rywalizacji sportowej jako takiej nie będzie, ale to tam ma bić serce igrzysk, ponieważ wioska zawodnicza, podobnie jak wioska olimpijska, to miejsce, w którym zawodnicy mają się poczuć się jak członkowie wielkiej, sportowej rodziny.

Igrzyska oficjalnie rozpoczną się 21 czerwca, ale dzień wcześniej do rywalizacji przystąpią lekkoatleci i specjaliści piłki ręcznej plażowej. Większość zawodników przybędzie do Krakowa przed ceremonią otwarcia zaplanowanej na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana, dlatego wioska zawodnicza ma być gotowa wcześniej.

Jak podkreślili organizatorzy, umowa z AGH jest potwierdzeniem deklaracji, że impreza odbędzie się w istniejących obiektach, bez konieczności budowania nowych. Część z nich wymagała modernizacji ze względu na wymogi poszczególnych federacji międzynarodowych i ze względu na przepisy bezpieczeństwa. Prace już trwają lub wkrótce się rozpoczną.

AGH to druga krakowska uczelnia, która podpisała umowę z igrzyskami europejskimi. Wcześniej dokument o współpracy spółka Igrzyska Europejskie 2023 podpisała z Akademią Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha. Zgodnie z tą umową AWF wynajmie igrzyskom obiekty sportowe należące do uczelni. Zostaną one zmodernizowane i dostosowane do zaplanowanych tam konkurencji pięcioboju nowoczesnego.