Kraków: Najcenniejsze dokumenty kościelne zdigitalizowane

Ponad 700 tys. stron najcenniejszych dokumentów z archiwów: archidiecezji lwowskiej, Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz diecezji bielsko-żywieckiej zostało zdigitalizowanych. Część dokumentów już upubliczniono na portalu Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej.

Do końca roku dostępne będą pozostałe - poinformował w piątek na konferencji prasowej dr Józef Skrabski, kierownik projektu Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej.

Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej powstawało od stycznia 2020 r., dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - w wysokości ponad 7, 3 mln zł, z czego 6,2 mln zł pochodziło ze środków UE, a 1,1 mln zł z budżetu państwa.

"To jeden z najważniejszych naszych projektów w ostatnich latach" - podkreślił ks. prof. Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. To Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków tej uczelni zrealizował projekt.

Jak poinformował dr Józef Skrabski, digitalizacji poddano ponad 1 tys. jednostek dokumentów liczących ponad 700 tys. stron. "Skala tego przedsięwzięcia jest imponująca" - powiedział.

Scyfryzowane dokumenty pochodzą od XIII/XIV w. do XIX w. "To najcenniejsze dokumenty dotyczące nie tylko życia Kościoła, ale społeczności lokalnych (…). To bogate narzędzie badawcze dla naukowców, historyków, genealogów" - mówił kierownik projektu dodając, że prace możliwe były dzięki zakupowi najwyższej jakości sprzętu i efekt tych prac jest również najwyższej jakości.

"Cyfryzacja zasobów przyniesie ogromne korzyści zwłaszcza dla młodych, bo oni najwięcej korzystają z internetu, do nich adresujemy projekt" - powiedziała Delfina Kościółek z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Jak dodała, dzięki najwyższej jakości digitalizacji archiwaliów można zobaczyć to, co gołym okiem nie widać. Część dokumentów była zniszczona i trudna do odczytania, ale dzięki konserwacji - sfinansowanej w ramach projektu - udało się je odtworzyć i scyfryzować.

Zdigitalizowane archiwalia pochodzą z archiwów: archidiecezji lwowskiej (Archiwum im. Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka), kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz archiwum diecezji bielsko-żywieckiej.

Archiwum Archidiecezji Lwowskiej - jak poinformował UPJPII - jest jedynym tego typu zbiorem dokumentacji pozwalających na naukowe opisanie nie tylko życia Kościoła w Galicji Wschodniej, ale i życia codziennego jej mieszkańców. Archiwalia te pozwalają odtworzyć relacje społeczne, administracyjne, kulturalne i naukowe obszaru będącego poza obecnymi granicami Polski.

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie to z kolei jeden z najbogatszych w Polsce zbiorów źródeł dokładnie opisujących każdy aspekt życia społecznego w diecezji krakowskiej od początków XV w. Dokumentacja dotyczy m.in. sądownictwa kościelnego, funkcjonowania wszystkich jednostek administracji kościelnej, życia duchowe i kulturalnego parafian, udzielania sakramentów, rozwoju gospodarczego beneficjów kościelnych. "Ten obszerny materiał do tej pory nie został ani w satysfakcjonujący sposób sklasyfikowany, ani opracowany" - podała uczelnia.

W skład trzeciego zespołu, który został poddany digitalizacji, wschodzą dokumenty z 41 archiwów parafialnych z terenu diecezji bielsko-żywieckiej. To przede wszystkim bezcenne staropolskie księgi metrykalne. Najstarsze z nich pochodzą z lat 20. XVII w. Zgromadzono w nich informacje na temat mieszkańców Podbeskidzia, m.in. o narodzinach, zawieraniu związków małżeńskich, o śmierci, ale i np. o uprawianych profesjach.