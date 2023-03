Kraków: Najwięcej kradzieży, rozbojów, bójek – w centrum miasta

Najwięcej kradzieży, rozbojów, bójek, uszkodzeń ciała, ale i wiele przestępstw seksualnych w Krakowie policja odnotowała w 2022 r. w ścisłym centrum, czyli w dzielnicy Stare Miasto. Podobnie było w 2021 r., choć wtedy ogólna liczba przestępstw była niższa.

Policyjne dane uwzględniają dziewięć kategorii: kradzież mienia, kradzież pojazdu, kradzieże z włamaniem, rozboje, wymuszenie rozbójnicze, uszkodzenie ciała, bójka i pobicie, zabójstwo, przestępstwo seksualne. Są prowadzone według podziału na komisariaty, którym podlegają dzielnice.

Jak wynika ze statystyk, przygotowanych przez komendę miejską dla PAP, w 2022 r. w Rynku Głównym i w okolicach doszło do 1030 kradzieży mienia, oprócz tego do siedmiu kradzieży pojazdów i 57 kradzieży z włamaniem. Policja odnotowała 38 rozbojów, 64 uszkodzenia ciała, 27 bójek i pobić oraz siedem przestępstw seksualnych.

W ścisłym centrum nikt nie został zamordowany. Po jednym zabójstwie zaś odnotowały komisariaty nr III (dla Prądnika Białego i Prądnika Czerwonego), VI (dla Swoszowic, Podgórza Duchackiego, Bieżanowa-Prokocimia) i VII (dla Mistrzejowic, Bieńczyc, Wzgórz Krzesławickich).

Na terenie Prądnika Białego i Czerwonego było najwięcej w mieście, bo osiem, przestępstw seksualnych. Tutaj też skradziono najwięcej pojazdów - 19.

Jeśli chodzi o ogólną liczbę przestępstw, to najbezpieczniejszą dzielnicą są Grzegórzki - tu też mieści się główna siedziba komendy wojewódzkiej policji, sądy i prokuratura. Liczba kradzieży mienia wyniosła tu 256, kradzieży pojazdów - trzy, kradzieży z włamaniem 26. Doszło tu do m.in. dwóch przestępstw seksualnych i czterech bójek z pobiciem.

Wśród najbezpieczniejszych rejonów są również Mistrzejowice, Bieńczyce, Wzgórza Krzesławickie (komisariat nr VII) i Nowa Huta, Czyżyny (komisariat nr VIII). Odnotowano tu najmniej przestępstw seksualnych: komisariat nr VII - jedno, komisariat nr VIII - dwa. Liczba kradzieży ogółem była tu najniższa po Grzegórzkach - komisariat VII zanotował 377, a VIII - 404.

Łączna liczba przestępstw wzrosła w 2022 r. do 4486, podczas gdy w 2021 r. było ich 3899. Zmniejszyła się tylko w kategorii kradzieże pojazdów - w ub. roku skradziono w mieście 91 pojazdy, a rok wcześniej - 134. W 2022 i 2021 identyczne statystyki są jeśli chodzi o zabójstwa (3) i przestępstwa seksualne (31).

Z danych wynika, że wzrosła liczba kradzieży i włamań dokonywanych przez Ukraińców, ale - jak podkreśliła Elżbieta Znachowska-Bytnar z policji - w większości kategorii nie odnotowano wzrostu przestępstw dokonywanych przez przedstawicieli tej narodowości.

"Należy stwierdzić, że mimo ogromnego wzrostu liczby mieszkańców narodowości ukraińskiej w Krakowie w ubiegłym roku, w większości kategorii nie odnotowaliśmy wzrostu przestępstw dokonywanych przez Ukraińców, a w tych kategoriach, gdy ten wzrost nastąpił - nie był on proporcjonalny do wzrostu liczby ludności tej narodowości" - zaznaczyła Elżbieta Znachowska-Bytnar z zespołu prasowego komendy miejskiej policji.

Ze statystyk krakowskiej policji wynika, że w stosunku do 2021 r. w 2022 r. wzrosła liczba przestępstw w kilku kategoriach: kradzieży (z 7 do 31), włamań (z 1 do 5), oszustw (z 2 do 4), posiadania narkotyków (z 31 do 50), kierowania pod wpływem alkoholu (z 34 do 55). Zmniejszyła się liczba bójek z siedmiu w 2021 do dwóch w 2022 r.

Obecnie w Krakowie przebywa, według oficjalnych statystyk, ok. 120 tys. Ukraińców, podczas gdy przed wojną było ok. 70 tys. Ok. 50 tys. dorosłych uchodźców, przybyłych po wojnie, ma nr PESEL.