Kraków: Nowa baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kokotowie

Po półtora roku zakończyła się budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w podkrakowskim Kokotowie. Inwestycja kosztowała 9,5 mln zł. Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się we wtorek.

W ramach inwestycji powstała baza wraz ze strefą końcowego podejścia i startu śmigłowca oraz droga dojazdowa.

"Zlokalizowanie bazy HEMS (ang. Helicopter Emergency Medical Service, Śmigłowcowa Służba Ratownictwa Medycznego - PAP) w Kokotowie spowodowało jeszcze lepsze pokrycie zasięgiem operacyjnym wschodnich rejonów województwa małopolskiego" - akcentował zastępca dyrektora LPR Marcin Podgórski.

Obecny był też m.in. wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, a także wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz przedstawiciele lokalnych władz i instytucji.

Prace budowlane ruszyły pod koniec 2020 r. W ramach inwestycji wybudowano obiekt z pomieszczeniami socjalno-operacyjnymi dla załogi i hangarem o łącznej powierzchni prawie 750 m kw. Śmigłowiec jest hangarowany na specjalnej platformie elektrycznej. Pozwala to na szybkie i bezpieczne przemieszczanie go bez konieczności używania ciągnika. W otoczeniu bazy wybudowano stację paliw, miejsca postoju śmigłowca, drogi dojazdowe i chodniki, a całość ogrodzono. W budynku znajdują się m.in. pomieszczenia operacyjne i socjalne oraz magazyny medyczne i techniczne. Ich rozlokowanie zaplanowano tak, by załoga mogła jak najszybciej odtworzyć gotowość do kolejnej misji.

Koszt inwestycji, w tym dokumentacji projektowej, to 9,5 mln zł.

Konieczność przeniesienia bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Balic wynika z rozbudowy tamtejszego lotniska. Po szczegółowej analizie ośmiu lokalizacji pod kątem bezpieczeństwa, wykonywania operacji lotniczych, skuteczności działania w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz optymalizacji kosztów eksploatacji śmigłowca najbardziej - jak informowało LPR - korzystna okazała się działka zlokalizowana w Kokotowie, w gminie Wieliczka. Atutami lokalizacji są warunki otoczenia oraz powierzchnia ok. 2 hektarów.

Aby zminimalizować koszty, część urządzeń z bazy w Balicach została przeniesiona do nowej lokalizacji, w tym przesuwnica dla śmigłowca, którą uprzednio zmodernizowano.

Inwestycję sfinansowano w ramach rządowego programu z budżetu państwa, z części Ministerstwa Obrony Narodowej.