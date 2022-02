Kraków: Obchody jubileuszu 800-lecia przybycia dominikanów do Polski

Mszą św. z udziałem generała zakonu br. Gerarda Timonera III w bazylice ojców dominikanów w Krakowie rozpoczęły się w sobotę obchody jubileuszu 800-lecia przybycia dominikanów do Polski. Nabożeństwo zakończyło także kapitułę prowincjalną tego zgromadzenia.

Mszę celebrował prowincjał zakonu br. Łukasz Wiśniewski, a generał dominikanów wygłosił homilię. Wzięli w niej udział członkowie kapituły prowincjalnej oraz przedstawiciele rodziny dominikańskiej: bracia, siostry i świeccy z Polski i zagranicy.

"Jest to znak bożej łaski, że mogliśmy celebrować kapitułę prowincjalną dokładnie 800 lat po przyjściu św. Jacka do Krakowa i założeniu tego klasztoru. Przynosimy Panu Bogu w tej Eucharystii decyzje, które podjęliśmy, prosząc go, aby światłem swojego ducha inspirował nas do twórczego ich podjęcia i realizacji" - mówił br. Wiśniewski.

"Ta msza jest naszą radością, radością naszej dominikańskiej rodziny (…). Radością jest tym większą, że pośród nas jest także brat, generał naszego zakonu, który przyjechał do Krakowa razem ze swoimi współpracownikami" - wskazał prowincjał i podkreślił, że dzięki tej wizycie członkowie wspólnoty otrzymali "znak prawdziwej jedności dominikańskiej społeczności na całym świecie, a także łączności z jej korzeniami, wywodzącymi się od założyciela zgromadzenia, św. Dominika".

Br. Gerard Timoner III podkreślił w homilii, że podczas sobotniej mszy jej uczestnicy oddają chwałę i dzięki Bogu za otrzymane wielorakie błogosławieństwa, a także modlą się, by "nowy prowincjał i bracia, którzy będą pełnili posługę wraz z nim, stali się prawdziwymi przewodnikami-sługami".

"Zakon Braci Kaznodziejów istniał przez osiem wieków, ponieważ św. Dominik był takim wyjątkowym przewodnikiem-sługą. Ukształtował wspólnotę, która dzieliła jego wizję i misję głoszenia Ewangelii. Zakon będzie nadal kwitnął, jeśli my dominikanie nadal będziemy dążyć do tego by być przewodnikami-sługami, wiernymi uczniami, którzy są posłani" - przekonywał zakonnik.

"Wiemy w naszych sercach, że rodzina dominikańska w Krakowie i Polsce rozwijała się i kwitła przez 800 lat, ponieważ przemieniająca łaska Boga uzdolniła was i tych którzy przed wami przyszli by głosić Jezusa, umiłowanego syna Ojca" - dodał przełożony dominikanów.

Gerard Timoner III na zakończenie liturgii odmówi specjalną jubileuszową modlitwę rozesłania braci od grobu św. Jacka - pierwszego polskiego dominikanina.

Sobotnia msza jednocześnie zakończyła obrady Kapituły Prowincji Polskiej Dominikanów, która trwała od 24 stycznia w krakowskim klasztorze. W czasie kapituły nowym prowincjałem polskich dominikanów na najbliższe czterolecie został wybrany dotychczasowy przeor br. Łukasz Wiśniewski. Generał zakonu zatwierdził jego wybór na prowincjała 29 stycznia. Bracia rozmawiali także o sytuacji w prowincji i wyzwaniach, z którymi przyjdzie się im zmierzyć w kolejnych czterech latach.

Zakon Braci Kaznodziejów, popularnie zwany zakonem dominikanów, założył w 1216 r. św. Dominik Guzman. Do Krakowa dominikanie przybyli w 1222 r. dzięki zabiegom i staraniom ówczesnego biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża. Bezpośrednim założycielem Polskiej Prowincji Dominikanów jest święty Jacek Odrowąż (1176-1257), który swój habit zakonny przyjął z rąk św. Dominika.

Obecnie w krakowskim klasztorze zamieszkuje ponad 100 braci, z czego ponad 70 to bracia studiujący teologię, nie tylko z Polski, ale także z Ukrainy, Białorusi i z Węgier.