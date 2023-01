Kraków: Obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze z podpisem elektronicznym

W Krakowie możliwe jest złożenie elektronicznego podpisu pod obywatelskim projektem uchwały. Nad wprowadzeniem takiej możliwości pracowali m.in. specjaliści z Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH.

Każdy mieszkaniec ma prawo do przygotowania projektu uchwały rady miasta. Dokument radnym przedłożyć może grupa co najmniej 300 mieszkańców mających czynne prawa wyborcze. Dotychczas zbieranie podpisów odbywało się w sposób tradycyjny, przeważnie na ulicach. Taki sposób wciąż jest dopuszczalny. Podpisy składać można jednak również za pomocą modułu OBIU, z wykorzystaniem profilu zaufanego, na platformie Biuletynu Informacji Publicznej. Moduł dostępny jest pod linkiem: https://www.bip.krakow.pl/obiu.

"Przyszedł czas, aby dać komitetom inicjatywnym możliwość przedstawiania swoich pomysłów na łamach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa, mieszkańcy natomiast otrzymają szansę na to, aby stać się częścią procesu tworzenia prawa miejskiego bez wychodzenia z domu" - mówił we wtorek Piotr Bukowski, zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa.

Podkreślił, że już teraz można składać elektroniczne podpisy pod inicjatywami obywatelskimi, ale moduł ma charakter prototypowy i będzie udoskonalany.

Zbieranie podpisów mieszkańców pod obywatelskim projektem uchwały za pomocą internetu umożliwiła zmieniona uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Projektodawcą tej nowelizacji była Komisja Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa.

"Rewolucja cyfrowa i pandemia spowodowała, że chcieliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy wychodzą z propozycją uchwałodawczą i chcieliby włączyć się we współdecydowanie na temat tego, co się dzieje w mieście. Wydaje się, że to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Może nasza inicjatywa będzie impulsem do rozwoju tego typu narzędzi w innych samorządach" - powiedział Artur Buszek, przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa.

Nad rozwiązaniem OBIU wraz z urzędnikami pracowali specjaliści z Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH.