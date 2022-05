Kraków: Ok. 26,5 tys. numerów PESEL nadanych uchodźcom z Ukrainy

Ok. 26,5 tys. numerów PESEL wydano dotychczas ukraińskim uchodźcom w Tauron Arenie Kraków – wynika z informacji magistratu, który szacuje, że do miasta przybyło ok. 177,5 tys. osób potrzebujących schronienia i pomocy.

W hali Tauron Areny działa 30 stanowisk, m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Grodzkiego Urzędu Pracy, Krakowskiego Centrum Świadczeń, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Wydziału Edukacji. Ich obsługę wspierają pracownicy administracji rządowej.

Z podsumowania dotychczasowych działań pomocowych miasta dla Ukrainy wynika, że o świadczenia rodzinne, rodzicielskie, zasiłek pielęgnacyjny, becikowe złożono blisko 2,8 tys. wniosków. O wypłatę 500+ - blisko 4,2 tys. wniosków. Do MOPS wpłynęło ok. 22,8 tys. wniosków oświadczenie 300+.

Jeśli chodzi o pomoc wysyłaną do Ukrainy, samorząd Krakowa przekazał dotychczas prawie 960 ton darów, wysłanych ok. 200 samochodami ciężarowymi, w tym 69 tirami. Miasto przekazało za wschodnią granicę także karetkę i sześć autobusów miejskich z darami. Autobusy będą służyły komunikacji miejskiej we Lwowie i Chmielnickim.

Na dworcu głównym cały czas, całą dobę pracownicy urzędu oraz osoby zatrudnione, posługujące się językiem ukraińskim, a także wolontariusze, obsługują punkt recepcyjny. W hotelach, pensjonatach i na terenie hal wielkopowierzchniowych schronienie znajduje prawie 1,7 tys. osób.

Jeśli chodzi o edukację, to od początku wojny do krakowskich szkół i przedszkoli zapisanych zostało 6,8 tys. dzieci i młodzieży. Z uwzględnieniem liczby ukraińskich uczniów, które przed wojną uczęszczały do krakowskich szkół i przedszkoli - w krakowskich szkołach jest 8,5 tys. osób.

Nauka ukraińskich dzieci jest możliwa dzięki zwiększeniu liczby miejsc w klasach już działających oraz dzięki utworzeniu oddziałów przygotowawczych - takich oddziałów jest 96 w 59 szkołach, a w nich 1,8 tys. uczniów. Przed wojną były cztery takie oddziały.

Ukraińcy znajdują zatrudnienie w Krakowie. Grodzki Urząd Pracy pomógł 2,4 tys. osobom. Urząd ten otrzymał też 3,4 tys. powiadomień o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Ukrainy. Najwięcej miejsc pracy jest w gastronomii, produkcji, obsłudze magazynów.

Na specjalne, miejskie konto do wpłat na pomoc Ukrainie wpłynęło prawie 86 tys. zł, ponad 1,5 tys. euro i 10 tys. dol. Środki, które miasto przeznaczyło na pomoc dla uchodźców, to ponad 20,5 mln zł, w tym całościowa kwota z rezerwy kryzysowej - 19 mln zł. W ramach obowiązującej specustawy dotyczącej pomocy uchodźcom, Kraków otrzymuje już refundację poniesionych kosztów na rzecz obywateli Ukrainy.