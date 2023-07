Kraków: Opanowany pożar opuszczonej kamienicy w centrum miasta; nie ma poszkodowanych

Strażacy opanowali pożar, który w niedzielę po południu wybuchł w opuszczonej kamienicy przy ul. Lubicz w centrum Krakowa. Nie było osób poszkodowanych - przekazał PAP rzecznik małopolskiej straży pożarnej Hubert Ciepły.

Według niego pożar objął drugie (ostatnie) piętro pustostanu - to kamienica w centrum miasta, w której kiedyś mieściła się m.in. restauracja Ermitaż. Spaliło się wyposażenie zgromadzone wewnątrz budynku.

W akcji gaśniczej uczestniczyło dziewięć zastępów straży pożarnej; strażacy gasili ogień z trzech drabin. "Co do przyczyn pożaru, to za wcześnie o tym jeszcze mówić" - wskazał rzecznik.

Jak dodał, nie było potrzeby ewakuacji, bo w kamienica nie była zamieszkania; nikt też nie został poszkodowany w tym zdarzeniu. Pożar spowodował duże zadymienie w rejonie ul. Lubicz. W związku z akcją gaśniczą występowały tam także utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.