Kraków: Pianistka Wanda Szajowska świętuje 111. urodziny

Wanda Szajowska, najstarsza Małopolanka i prawdopodobnie najstarsza pianistka na świecie, świętuje w sobotę swoje 111. urodziny. Przed jej domem zgromadził się tłum znajomych i wielbicieli, aby zaśpiewać jubilatce uroczyste "200 lat".

"Dziękuję wszystkim za pamięć i zapraszam za rok" - tymi słowami Wanda Szajowska zwróciła się do wszystkich, którzy zgromadzili się przed jej blokiem, aby wraz z nią świętować kolejne urodziny. Okno mieszkania jubilatki jak co roku przyozdobiono balonami, m.in. w kształcie liczby 111.

Wanda Szajowska urodziła się 12 lutego 1911 roku we Lwowie. Podczas sobotniej uroczystości tradycyjnie odegrała dla zgromadzonych krótki koncert - do dziś gra ona na przywiezionym przez siebie w 1945 r. do Krakowa fortepianie. Wyraziła również nadzieję, że zgromadzeni odwiedzą ją także dniu jej imienin, kiedy letnia pogoda będzie sprzyjała świętowaniu.

Krótkiej uroczystości tradycyjnie towarzyszyły dźwięki muzyki kapeli lwowskiej; nie zabrakło piosenki "Tylko we Lwowie", a goście odśpiewali jubilatce gromkie "200 lat".

W związku z panującą pandemią pani Wanda nie mogła wyjść do swoich gości - kwiaty, prezenty i życzenia dostarczyła jej kilkuosobowa delegacja.

Wojewoda małopolski wręczył artystce - pedagogowi z wieloletnim stażem Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez ministra edukacji. "Przekazałem także kosz kwiatów, z którego pani Wanda niezwykle się ucieszyła. Widać, że jej serce rozbłysło prawdziwą radością" - mówił dziennikarzom Łukasz Kmita.

"Widać, że pani Wandzia jest bardzo uśmiechnięta i że pomimo obostrzeń sanitarnych, bardzo cieszyła się, że jesteśmy z nią. To dla nas ogromna radość, bo wszyscy w Małopolsce cały rok czekamy, aby świętować z nią kolejne urodziny" - podkreślił wojewoda.

Pianistka otrzymała też złotą odznakę honorową województwa małopolskiego - Krzyż Małopolski, wręczony przez przewodniczącego sejmiku Jana Dudę.