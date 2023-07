Kraków: Pod hasłem "Piosenki o końcu świata" rozpoczął się Festiwal Miłosza

Pod hasłem "Piosenki o końcu świata" rozpoczął się we wtorek w Krakowie 12. Festiwal Miłosza. W programie jest ponad 40 poetyckich spotkań, wystawy poświęcone Wisławie Szymborskiej i spektakle.

"Festiwal jest większy, intensywniejszy i chyba najbardziej różnorodny w historii" - powiedział dziennikarzom kurator Szymon Kloska, po konferencji otwierającej Festiwal Miłosza. W tym roku, oprócz licznych książkowych premier polskich poetów, pojawi się literatura ukraińska, a po raz pierwszy na festiwalu publiczność będzie miała szansę zapoznać się z utworami łotewskich poetów.

Tegoroczny festiwal będzie przebiegał pod hasłem nawiązującym do tytułu utworu Czesława Miłosza "Piosenka o końcu świata".

"To parafraza tytułu, bo tych piosenek jest sporo i różnych końców świata też bardzo dużo" - wyjaśnił Szymon Kloska. "Ten koniec świata, który wydarzył się za naszą wschodnią granicą będzie dominował, ale nie będzie jedyny. Kristen Berget i Julia Fiedorczuk na pewno będą rozmawiały o końcu związanym z katastrofą klimatyczną, z globalnym ociepleniem. Ale to są też końce świata naszych prywatności, to jest też koniec świata dla poezji w mediach głównego nurtu" - dodał.

"Jest to niezwykły festiwal, gdyż jest najważniejszym wydarzeniem poetyckim w kraju" - zaznaczyła Carolina Pietyra, dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego, które jest organizatorem wydarzenia. Przypomniała, że od początku festiwal jest wydarzeniem międzynarodowym, co "również jest kontynuowane i w tym roku będziemy mieli przyjemność gościć poetki i poetów z Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Litwy, Łotwy, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Irlandii".

Pasmem spotkań seminaryjnych twórcy festiwalu chcą także zwrócić szczególną uwagę na twórczość Adama Zagajewskiego. Natomiast wśród wydarzeń towarzyszących znalazły się m.in. wystawy przygotowane z okazji 100. rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej. Nowością w programie będą także wydarzenia organizowane w Spółdzielni Ogniwo, gdzie odbędzie się m.in. spektakl na podstawie wierszy z premierowych książek autorów i autorek związanych z Krakowską Szkołą Poezji im. Aleksandra Fredry, koncerty Brzoska Kolektywu i Psiego Lica oraz spotkanie z Nominowanymi do Nagrody Literackiej Gdynia.

Tegoroczny festiwal po raz pierwszy odbędzie się pod egidą międzynarodowej platformy poetyckiej Versopolis. Działająca od 2014 roku sieć powstała, by wspierać młodych twórców i promować ich poezję poza granicami ojczystych krajów.

Impreza potrwa do 9 lipca. Większość spotkań będzie się odbywała w Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20 w Krakowie.