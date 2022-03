Kraków: Podpisano porozumienie ws. utworzenia Muzeum Ruchu Harcerskiego

Porozumienie ws. utworzenia Muzeum Ruchu Harcerskiego w krakowskim forcie "Łapianka" podpisane zostało w czwartek. Organizatorzy muzeum chcą, żeby również okoliczny teren zielony stał się miejscem tętniącym życiem. Zbudujemy centrum skautingu i harcerstwa na skalę światową - zapewniają

"Spotykamy się w okolicznościach trudnych dla nas wszystkich. Od piątku harcerze wszystkich organizacji w Krakowie są zaangażowani w służbę pomocy przy przyjmowaniu uchodźców" - mówił harcmistrz Mariusz Siudek, komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP, podczas briefingu prasowego. "Ale serce się raduje, bo na ten dzień czekaliśmy wiele lat - dziś podpisujemy umowę o współpracy" - dodał.

Porozumienie określające zasady współpracy programowej, edukacyjnej, promocyjnej i organizacyjnej prowadzenia Muzeum Ruchu Harcerskiego, podpisali m.in. przedstawiciele miasta i harcerzy.

Jak podkreślił Siudek, marzeniem jego druhów jest to, żeby w Krakowie powstało miejsce, do którego przyjeżdżać będą grupy z całego świata. "Mam nadzieję, iż niedługo będziemy dumni, że mamy w Krakowie prawdziwe centrum skautingu i harcerstwa na skalę światową. Będzie to kolejna atrakcja na mapie naszego miasta" - zapewnił.

Wskazał, że harcerze - aktywnie dzisiaj zaangażowani w pomoc uchodźcom - cieszą się, że to właśnie tworzonemu przez nich ruchowi poświęcona zostanie placówka. "Jako organizacje harcerskie jesteśmy dumni, że zostaliśmy dostrzeżeni, że zaufano nam i pozwolono przygotowywać projekt tego muzeum; że jesteśmy czynnym pomysłodawcą, producentem i wykonawcą" - zapewnił Siudek.

Wskazał, że położenie obiektu również przyciągnie odwiedzających. "Wokół fortu są piękne tereny zielone, więc chcemy, że funkcjonowało tam pole namiotowe, obozowe, gdzie będą mogły przyjeżdżać grupy harcerzy" - podkreślił komendant.

Podpisanie porozumienia oznacza w praktyce przekazanie do użytkowania budynku fortu "Łapianka" i jego rozbudowy. "To pierwsze w Polsce muzeum ruchu harcerskiego, które powstało na skutek uchwały rady miasta z 2008 r." - mówił dziennikarzom Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.