Kraków: Policja zatrzymała 49-latka poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania

Krakowscy policjanci zatrzymali 49-latka poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania przez austriacki wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna ma zasądzoną karę za produkcję i sprzedaż środków odurzających. Podczas zatrzymania próbował skoczyć z trzeciego piętra.

Jak przekazał w czwartek rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń, do zatrzymania doszło w zeszły wtorek, gdy uwagę dzielnicowych z krakowskiej Krowodrzy zwrócił mężczyzna w średnim wieku, który na ich widok zaczął wyraźnie przyspieszać, a po chwili coraz szybciej biec.

Według relacji rzecznika policjanci pobiegli za podejrzanym mężczyzną jednocześnie kilkakrotnie wzywając go do zatrzymania. Ten nie reagował, kontynuował ucieczkę, w trakcie której wbiegł do kamienicy i zabarykadował się na jednym z balkonów usytuowanym na klatce schodowej na trzecim piętrze.

"Kiedy funkcjonariusze dobiegli do drzwi, kategorycznie odmawiał ich otwarcia i nie reagował na wydawane polecenia. W związku z tym dzielnicowi siłą weszli na balkon. Mężczyzna wówczas złapał za poręcz i próbował skoczyć. W ostatniej chwili policjanci złapali go za ubranie i udaremnili szaleńczy zamiar" - poinformował Gleń.

Po zatrzymaniu uciekinier nie chciał podać swoich prawdziwych personaliów i obrażał policjantów wykrzykując pod ich adresem wulgaryzmy. W jego plecaku policjanci znaleźli niewielkie ilości środków odurzających.

Podczas sprawdzenia odcisków palców na komisariacie okazało się, że zatrzymany 49-latek jest poszukiwany przez austriacki wymiar sprawiedliwości Europejskim Nakazem Aresztowania. Mężczyzna miał do odbycia karę czterech lat więzienia za przestępstwa polegające na nielegalnym obrocie i produkcji środków odurzających.

Sąd na wniosek Prokuratury Okręgowej w Krakowie zdecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanego aresztu tymczasowego na okres czterdziestu dni. Tam mężczyzna będzie oczekiwał, aż strona austriacka dopełni procedur ekstradycyjnych.

49-latkowi grozi także odpowiedzialność karna za posiadanie niewielkiej ilości środków odurzających, a także wykroczenia popełnione w trakcie interwencji: umyślne wprowadzenie w błąd funkcjonariuszy, podawanie nieprawdziwych danych osobowych, używanie słów wulgarnych wobec policjantów.