Kraków: Polska Grupa Energetyczna wesprze działania edukacyjne zamku na Wawelu

Spotkania z historią i sztuką, zajęcia historyczne dla maturzystów oraz cykle warsztatów dla rodzin - te i inne działania Zamku Królewskiego na Wawelu organizowane będą pod patronatem PGE. Największym wspólnym przedsięwzięciem będzie udostępnienie zwiedzającym Skarbca Koronnego.

Porozumienie na mocy którego PGE Polska Grupa Energetyczna objęła mecenatem cały program edukacyjny krakowskiej instytucji, podpisali w środę prezes zarządu spółki Wojciech Dąbrowski i dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Andrzej Betlej.

Jak przypomniał dyrektor, zamek jest jedną z najchętniej odwiedzanych instytucji muzealnych w Polsce, a w Krakowie cieszy się największą popularnością wśród podobnych placówek. Przypomniał, że w tym roku - do tej pory - miejsce to odwiedziło ponad 1 mln 200 tys. gości.

"Zamek Królewski na Wawelu to miejsce historyczne - tu żyje historia i tu chcemy ją opowiadać, chcemy edukować. Działania edukacyjne, które cały czas podejmujemy, powodują, że historia jest żywa i prawdziwa" - powiedział Betlej. Wskazał, że dzięki współpracy z PGE uda się zrealizować największe zaplanowane przedsięwzięcie, czyli udostępnienie gościom nowoczesnego Skarbca Koronnego.

Dyrektor podkreślił, że aby instytucja muzealna stała się miejscem żywego spotkania z historią, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na edukację. "Wystawy bowiem nie tworzą wyłącznie dzieła, jej wartość merytoryczną zawsze należy oprzeć o działania edukacyjne. Wymiar społeczny działalności Zamku Królewskiego na Wawelu integralnie i bardzo aktywnie łączy się z działalnością wystawienniczą" - wyjaśnił Betlej.

Wyraził też nadzieję, że dzięki nawiązanej współpracy Wawel stanie się miejscem jeszcze częściej odwiedzanym, a goście będą tu wracać jeszcze chętniej - nie tylko w ramach wycieczek szkolnych, ale też po to, by odwiedzać kolejne ekspozycje i brać udział w zajęciach.

W program edukacyjny, który swoim mecenatem objęła spółka, wpisują się m.in. spotkania z historią i sztuką, zajęcia historyczne dla maturzystów oraz cykle warsztatów dla rodzin i młodych odbiorców kultury. Zaplanowane zostało też słuchowisko o Skarbcu oraz skierowany do młodzieży projekt "Wawel jest Wasz".

"Cieszę się, że będziemy mogli dołożyć cegiełkę do działalności prowadzonej przez tę jednostkę - do edukacji młodzieży, nie tylko polskiej, bo wiemy, że zamek odwiedzają też turyści zagraniczni" - podkreślił prezes zarządu PGE. "To ważne, żeby propagować kulturę polską i jej dorobek. Cieszę się, że ta umowa jest dowodem na to, jak ważne dla PGE jest wspieranie (…) edukacji patriotycznej" - podsumował Wojciech Dąbrowski.