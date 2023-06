Kraków: Ponad 120 jazzowych koncertów w programie letniego festiwalu

Ponad 120 jazzowych koncertów znalazło się w programie tegorocznego Summer Jazz Festiwal Kraków, który potrwa od lipca do początku września. Wydarzenie zainauguruje w niedzielę Parada Nowoorleańska.

W tym roku publiczność festiwalowa będzie mogła posłuchać koncertów m.in. Marcusa Millera, Jana Garbarka z Trilokiem Gurtu, Michela Camilo, Maciej Obara Quartet, czy składu Yellowjackets. Wśród polskich artystów jazzowych pojawi się m.in. Włodzimierz Nahorny, Krzesimir Dębski, Michał Urbaniak, Marek Napiórkowski, Dorota Miśkiewicz i Leszek Możdżer.

W sumie zaplanowano 120 koncertów. Podczas konferencji prasowej zapowiadającej Summer Jazz Festiwal pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury Robert Piaskowski poinformował, że w Krakowie wystąpi ok. 500 artystów, których, według szacunków, może obejrzeć 50 tys. osób.

"Te statystyki już same w sobie robią wrażenie, ale dla mnie duże większe wrażenie robi jednak siła festiwalu, który daje nam rytm koncertów codzienne, co dwa dni, przez całe lato aż do jesieni" - powiedział Piaskowski. Jak dodał, festiwal "to łączenie światów - jazzowego, klasycznego, etnicznego, folkowego, awangardowego i nawet pieśni Kolberga w aranżacjach jazzowych, ale też ekstraliga polskiego i światowego jazzu".

Przez dwa miesiące polscy i zagraniczni artyści będą występować m.in. w Piwnicy pod Baranami, krakowskich klubach muzycznych - w tym Harris Piano Jazz Bar, a także w Sali Złotej Filharmonii Krakowskiej, Pałacu Potockich, na Rynku Podgórskim i Dziedzińcu Zamku w Rudnie.

Dyrektor festiwalu Witold Wnuk zwrócił uwagę, że nowym elementem będzie zakończenie festiwalu, podczas którego odbędą się Kraków Spiritual Music Days. Między 30 sierpnia a 2 września zagrają m.in. Grażyna Auguścik z Jarkiem Besterem, Leszek Możdżer, Markus Stockhausen i Olga Pasiecznik.

Jak zaznaczył, na ostatni dzień festiwalu zaplanowano koncert upamiętniający Jarka Śmietanę w 10-lecie jego śmierci. Koncert "Jarek Śmietana In Memoriam" odbędzie się 2 września w Radiu Kraków.

Summer Jazz Festival Kraków jest organizowany od 28 lat w Krakowie przez Witolda Wnuka. Został zorganizowany po raz pierwszy w 1996 roku w trakcie obchodów 40-lecia Piwnicy. Do 2017 r. funkcjonował pod nazwą Letni Festiwal Jazzowy w Piwnicy pod Baranami.