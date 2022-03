Kraków: Ponad 3,2 tys. dzieci ukraińskich uchodźców przyjętych do szkół

Ponad 3,2 tys. dzieci ukraińskich uchodźców przyjęto już do przedszkoli i szkół w Krakowie. To tyle, co liczba uczniów w sześciu szkołach, do których uczęszcza przeciętnie pół tysiąca dzieci – poinformował w czwartek urząd miasta.

"Bezpłatny dostęp do edukacji wszystkim dzieciom, bez względu na kraj pochodzenia i znajomość języka polskiego, gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konwencja o Prawach Dziecka. Dlatego od pierwszego dnia wojny wszyscy pracownicy krakowskiej oświaty, w tym zwłaszcza dyrektorzy i pracownicy szkół, maksymalnie zaangażowali się w pomoc uczniom uciekającym z Ukrainy oraz umożliwienie im nauki w krakowskich szkołach" - powiedziała Anna Korfel-Jasińska, zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji, sportu i turystyki, cytowana w informacji magistratu.

Jak zaznaczyła z-ca prezydenta, w wielu przypadkach rodzice polskich uczniów i prywatni sponsorzy fundują obiady dla dzieci z Ukrainy, przygotowują wyprawki dla uczniów. "Solidarność, wsparcie i wyrozumiałość krakowskich uczniów oraz ich rodziców są ogromne, za co bardzo serdecznie dziękuję" - podkreśliła wiceprezydent.

Zgodnie z informacjami urzędników, przyjęcie uczniów jest możliwe m.in. dzięki zwiększeniu liczebności klas i oddziałów, a także utworzeniu sal lekcyjnych w pomieszczeniach, które wcześniej nie pełniły takiej roli. Miasto zaznaczyło, że w obecnych realiach, w krótkim czasie zbudowanie odrębnych, kilku szkół dla ponad 3 tys. uczniów, byłoby niemożliwe.

Spośród ponad 3,2 tys. dzieci uchodźców najwięcej, bo ponad 2,3 tys., naukę rozpoczęło w szkołach podstawowych. "W wielu szkołach wciąż są wolne miejsca. Należy jednak liczyć się z tym, że niekoniecznie muszą one znajdować się w szkole znajdującej się najbliżej miejsca zamieszkania" - podkreślono w komunikacie.

W 135 samorządowych szkołach branżowych, technikach i liceach jest 164 uczniów, którzy uciekli przed wojną. Do przedszkoli zapisanych zostało 670 dzieci.

Rodzic chcący zapisać dziecko do polskiej szkoły musi bezpośrednio udać się do niej. Na miejscu otrzyma informacje, czy są wolne miejsca. Dyrekcja zaś na podstawie rozmowy z rodzicami zweryfikuje poziom edukacyjny dziecka i ustali, czy potrzebuje ono wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Dyrektorzy krakowskich szkół organizują oddziały przygotowawcze dla dzieci i młodzieży nieznających języka polskiego. Edukacja trwa w nim do końca roku szkolnego i pozwala na poznanie języka polskiego, a następnie kontynuowanie nauki z polskojęzycznymi rówieśnikami.

W mieście funkcjonuje sześć tego typu oddziałów. Po 24 lutego dyrektorzy 37 krakowskich jednostek wyrazili wstępne zainteresowanie utworzeniem oddziałów przygotowawczych. Tylko do tej pory wpłynęły wnioski o utworzenie 44 tego typu oddziałów w 28 szkołach. Są to szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

Wsparciem dla uczniów w wielu szkołach są nauczyciele władający językami ukraińskim lub rosyjskim. W placówkach samorządowych jest ich 140. W ponad 35 szkołach zatrudnieni są asystenci wielokulturowi.