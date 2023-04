Kraków: Postępowanie prokuratury w związku z podpaleniem przy konsulacie

Prokuratura wszczęła postępowanie w związku z podpaleniem się mężczyzny przed konsulatem Ukrainy w Krakowie. Śledczy ustalą, czy doszło też do narażenia na utratę życia lub zdrowia osób stojących w kolejce do budynku.

"Dzisiaj w Prokuraturze Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód zarejestrowano postępowanie w sprawie narażenia nieustalonych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez oblanie się - przez 62-letniego obywatela Ukrainy - substancją łatwopalną" - powiedział w czwartek PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Hnatko.

Jak doprecyzował, wylanie łatwopalnej substancji i podpalenie się nastąpiło w pobliżu budynku konsulatu i przy kolejce kilkunastu osób oczekujących na załatwienie spraw w konsulacie.

Prok. Janusz Hnatko zaznaczył, że Śledczy w toku dalszych czynności ustalą przyczyny i okoliczności zdarzenia.

Postępowanie będzie prowadzone z artykułu 160, paragrafu 1, kodeksu karnego. Jest tam mowa o tym, że "kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

Obywatel Ukrainy - jak powiedział PAP oficer prasowy komendy miejskiej Piotr Szpiech - podpalił się przed godz. 8 w czwartek. Stał w kolejce do Konsulatu Generalnego Ukrainy przy ul. Belimy-Prażmowskiego 4. Nagle zaczął wykrzykiwać hasła w języku ukraińskim - według relacji świadków nawoływał rodaków do powrotu do Ukrainy, mężczyzn do walki za ojczyznę. Nieoczekiwanie 62-latek oblał się substancją łatwopalną i podpalił. Zaczął biec. Ogień ugasili policjanci z patrolu i świadek. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe.

Mężczyzna trafił do Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, gdzie przeszedł operację. "Stan pacjenta jest krytyczny" - powiedziała PAP rzeczniczka placówki Edyta Przybylska.

Jako pierwsze o sprawie podpalenia poinformowało Radio RMF FM.