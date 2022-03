Kraków: Powstał mural wspierający Ukrainę i wzywający do zakończenia wojny

Czarno-biała twarz młodej kobiety z wiankiem z kwiatów w narodowych barwach Ukrainy na głowie - tak wygląda mural, który powstał w krakowskiej dzielnicy Zabłocie. Jego stworzenie jest wyrazem wsparcia dla zaatakowanego kraju i wezwaniem do zaprzestania wojny.

Autorem muralu jest artysta zajmujący się street-artem o pseudonimie Pieksa, który efektami swojej pracy podzielił się w mediach społecznościowych.

"Jedyne, co mogę teraz powiedzieć, to to, że jestem jednocześnie wkurzony, przerażony i jest mi przykro" - napisał twórca. Jak podkreślił, jest wściekły na politykę, przestraszony tym, "jak szybko i dramatycznie może zmienić się ludzkie życie", a także żałuje wszystkich niewinnych osób w Ukrainie, które cierpią z powodu "tej niepotrzebnej i niewyobrażalnej wojny". "Ukraino, bądź silna" - napisał twórca, apelując przy tym o niesienie wsparcia zaatakowanemu krajowi w każdy z możliwych sposobów.

Mural przedstawiający wpatrującą się w dal kobietę w wianku z żółtych i niebieskich kwiatów, pod którym znalazł się napis: stop war (zatrzymać wojnę), to niejedyny tego typu wyraz wsparcia dla walczącego kraju. W te same barwy pomalowany został też betonowy cokół, na którym u schyłku PRL stał pomnik sowieckiego marszałka Iwana Koniewa.