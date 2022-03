Kraków: Powstał mural z wizerunkiem prezydenta Ukrainy

Mural z wizerunkiem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego powstał w okolicy krakowskiego dworca autobusowego. To kolejny tego typu wyraz wsparcia dla walczących, który pojawił się w przestrzeni miasta.

Grafika w narodowych barwach Ukrainy, czyli w kolorach niebieskim i żółtym, powstała dzięki współpracy Onetu i agencji reklamowej Good Looking Studio. "Dla nas jest to kolejna sposobność do wyrażenia naszego stanowiska dotyczącego tragicznego położenia obywateli Ukrainy, w obliczu inwazji rosyjskiej. Mówimy nie wojnie i mamy nadzieję, że wkrótce będzie historią" - napisało studio w mediach społecznościowych.

Mural przedstawia twarz prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Powyżej umieszczony został napis: "Chwała Ukrainie". Grafika znajduje się na ścianie budynku u zbiegu ulic Rakowickiej i Lubomirskiego.

To nie jedyny wyraz wsparcia dla walczącej Ukrainy, jaki znalazł się w ostatnim czasie w przestrzeni miejskiej. Przy budynku Teatru im. Słowackiego umieszczony został ukraiński napis "dzieci" oraz wezwanie "#savemariupol". "Jest to wyraz solidarności z Ukrainą. Pracownicy Teatru są nieustanie sercem i myślą z Teatrem Dramatycznym w Mariupolu" - podkreśliła krakowska placówka.

Wcześniej w dzielnicy Zabłocie powstał mural przedstawiający czarno-białą twarz młodej kobiety, z wiankiem z kwiatów w narodowych barwach Ukrainy na głowie. W te same barwy pomalowany został też betonowy cokół, na którym u schyłku PRL stał pomnik sowieckiego marszałka Iwana Koniewa.