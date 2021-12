Kraków: Powstała mapka górek saneczkowych; będą też wytyczone trasy do narciarstwa biegowego

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie przygotował dla mieszkańców mapkę z zaznaczonymi lokalizacjami górek saneczkowych. Kiedy przybędzie śniegu planowane jest także przygotowanie pętli do uprawiania narciarstwa biegowego w kilku lokalizacjach w mieście.

Jak ocenił dyrektor ZZM Piotr Kempf, zjeżdżanie na sankach to ogromna frajda dla dzieciaków i rodziców, dlatego powstała mapka zawierająca ok. 30 lokalizacji górek saneczkowych w różnych dzielnicach miasta. Większość z nich znajduje się na osiedlach, ale tego typu atrakcje są także w miejskich parkach. Mapka będzie na bieżąco aktualizowana - mieszkańcy mogą zgłaszać znane im miejsca do saneczkowego szaleństwa.

Według jego zapowiedzi, gdy spadnie więcej śniegu Zarząd Zieleni Miejskiej zamierza przygotować na terenie Krakowa trasy do uprawiania narciarstwa biegowego.

"Zachęceni piękną, śnieżną, zeszłoroczną zimą oraz niezwykłym zapałem, jakim wykazali się w ubiegłym roku fani narciarstwa biegowego, postanowiliśmy w tym sezonie pójść o krok dalej. Przygotujemy wielokilometrowe pętle biegowe w kilku lokalizacjach" - zapowiedział przedstawiciel ZZM.

Na początek trasy biegowe pojawią się na Błoniach, w Parku Lotników Polskich, w lasach miejskich na Górce Pychowickiej oraz w Uroczysku Skotniki. Planowane jest także uruchomienie treningów biegowych dla chętnych.