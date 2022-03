Kraków: Prace Giana Giacoma Caraglia w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu

29 grafik i sygnowana, złocona plakieta autorstwa Giana Giacoma Caraglia, renesansowego rytownika i złotnika, trafiły do zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu. Dla krakowskiej instytucji to szczególny dar, bo twórca przez ponad 25 lat związany był z dworem Jagiellonów.

Ryciny, które trafiły do zbiorów na Wawelu stanowią odwzorowania dzieł malarzy włoskiego renesansu, m.in. Rafaela, Tycjana, Rossa Fiorentina i Parmigianina. Jak zapewniła instytucja w czwartkowej informacji, są to najbardziej reprezentatywne egzemplarze w dorobku Caraglia, a przedstawiają m.in. sceny biblijne, historyczne i mitologiczne.

"Ten wybitny artysta renesansowy był blisko związany z dworem Jagiellonów, i to przez ponad 25 lat. Na zlecenie królewskie tworzył wybitne dzieła sztuki jubilerskiej, które do dziś podziwiane są na całym świecie" - podkreślił Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.

Przekazane dzieła to w większości miedzioryty albo plansze wykonane techniką łączoną (miedziorytu i akwaforty) przed 1538 r. W podarowanych zbiorach znalazła się też sygnowana, złocona plakieta pn. "Pokłon pasterzy", która została odlana w brązie. Ten eksponat renesansowy twórca zaprojektował na postawie rysunku Parmigianina, prawdopodobnie ok. 1526 r.

Urodzony w Weronie twórca przyjechał do Krakowa ok. 1538 r., jako uznany już artysta. Na dworze Jagiellonów zajął się złotnictwem i jubilerstwem; do dzisiaj zachowało się jedynie kilkadziesiąt jego prac. W uznaniu zasług otrzymał on tytuł szlachecki nadany przez Zygmunta Augusta, był też honorowym obywatelem Krakowa.

Prace Caraglia, przekazane krakowskiej instytucji przez dr Jerzego Wojciechowskiego i jego żonę Antoninę Grzegorzewską, zaprezentowane zostaną podczas przyszłorocznej wystawy pt. "Obraz Złotego Wieku". Ekspozycja poświęcona będzie tematowi kultury, sztuki i nauki na dworze Jagiellonów.