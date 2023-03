Kraków: Premiera opery "Wanda" w Operze Krakowskiej

W sobotę w Operze Krakowskiej odbędzie się premiera scenicznej opery "Wanda" Joanny Wnuk-Nazarowej w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego. Oparta na dramacie Cypriana Kamila Norwida opera to opowieść o sile nadziei i wiary, niezwykłej kobiecie i polityczce.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Światowa prapremiera opery odbyła się 10 września 2021 roku na Dziedzińcu Arkadowym Zamku Królewskiego na Wawelu. Tekst Norwida przywołuje legendę o polskiej księżniczce, która nie chciała wyjść za Niemca i aby ocalić gród przed jego napaścią, utopiła się w Wiśle.

"Na Wawelu myślałam o Wandzie jako o kobiecie całkiem delikatnej, która spełnia swoją powinność, rodzi się po to, żeby wykonać zadanie i nie do końca ma szansę dyskutować ze swoim losem. Dzisiaj widzę w Wandzie symbol nieprawdopodobnej siły, która nie jest agresywna, która jest wodą" - powiedziała podczas konferencji prasowej solistka wcielająca się w tytułową postać, Wanda Franek. Artystka dodała również, że opera uwypukla także prawdę, że "siła i przywództwo to zobowiązanie i służba".

Widowisko na scenie Opery Krakowskiej będzie zupełnie nową inscenizacją, w odmiennej scenografii, kostiumach i w poszerzonej choreografii, ale przygotowaną przez tych samych realizatorów.

"Minęło od tego trochę czasu i interpretacyjny punkt ciężkości przesunął się dla nas z dojrzewania do ofiary Wandy do tego, że to jest dla nas, dla mnie, opera o sile nadziei i sile wiary" - powiedział w Operze Krakowskiej Waldemar Zawodziński. Jak dodał, to wizja bohaterki daje jej świadomość, że jej ofiara nie pójdzie na marne, "że ten gest - oddanie życia za naród - ten naród ocali". "Można powiedzieć, że w taki metaforyczny sposób autor pokazuje nam przejście od pogaństwa do chrześcijaństwa" - powiedział reżyser. "Dla Norwida połączenie tej duchowości sprzed chrystianizacji z nową wiarą było czymś naturalnym" - dodał.

Komponując "Wandę", Joanna Wnuk-Nazarowa w pełni wykorzystała tekst Norwida, pozostawiając nienaruszoną konstrukcję dramatyczną. Zmiany, jakich dokonała, dotyczą skrócenia lub pominięcia kwestii postaci z dalszego planu lub zaadaptowania ich treści przez partie głównych bohaterów dramatu. "Wanda" to blisko 70-minutowe dzieło muzyczne stworzone z myślą o wykonaniach wieloobsadowych na głosy solowe (Wanda - mezzosopran, Grodny - bas, Rydygier/Skald - tenor, Panna - sopran), chór mieszany, chór dziecięcy, balet oraz orkiestrę symfoniczną

"Joanna Wnuk-Nazarowa wspaniale potrafiła wydobyć i podkreślić rytm słów języka polskiego. Dlatego wydaje mi się, że łatwo nam przychodzi muzyczne oddanie tej historii. Język muzyczny Joanny Wnuk Nazarowej jest językiem bardzo przystępnym" - stwierdził kierownik muzyczny Michał Klauza.

Operowa "Wanda", w zamyśle twórców, ma być próbą syntezy elementów legend pradziejów Krakowa, twórczości Norwida i kulturowych kontekstów epoki romantyzmu oraz współczesnej kompozycji muzycznej, w której wiodącą rolę odgrywają rytmy polskich tańców narodowych współgrające z prasłowiańskim zaśpiewem chóralnym.

Jak zaznaczyła na konferencji odpowiedzialna za choreografię i ruch sceniczny Janina Niesobska, w jej interpretacji Wanda była przede wszystkim politykiem. "Chodziło jej o państwo, było w niej przekonanie, że ona musi ponieść tę ofiarę" - powiedziała, zaznaczając, że ta interpretacja była kluczem do realizacji ruchu scenicznego. Przyznała też, że "język tego misterium jest trudny".

"Więc ja pomagam w ten sposób, że gestem, ruchem, podkreślam pewne prawdy zachowane w tekście, żeby widz mógł spokojnie patrzeć na scenę i zrozumieć wszystko, cokolwiek się dzieje na scenie" - powiedziała. "Wszystko, cokolwiek się dzieje na scenie, ma podkreślić działania, wzniecić sytuacje, podnieść ekspresję danej sceny" - podkreśliła.

"Wanda" Joanny Wnuk-Nazarowej jest drugą na świecie (po "Vandzie" Antonina Dvoraka) ukończoną i wystawioną operą o legendarnej polskiej księżniczce. Premiera w sobotę na scenie Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48 w Krakowie.