Kraków: „Punkt” – miejsce integracji przez sztukę dla uchodźców

„Punkt”, miejsce integracji poprzez sztukę przeznaczone dla uchodźców z Ukrainy, uruchamia wraz z partnerami krakowski Teatr im. Juliusza Słowackiego, w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie. Zajęcia, na które obowiązuje rejestracja, odbywać się będą w specjalnie zaaranżowanej sali.

Jak poinformował Teatr im. Słowackiego, "Punkt" ma być stałym miejscem na mapie Krakowa. "Punkt" to też dopełnienie działań na rzecz uchodźców w Domu Rzemiosł Teatralnych przy ul. Radziwiłłowskiej 3.

"W odróżnieniu od dotychczasowej aktywności nakierowanej na pomoc przybywającym do Krakowa Uchodźczyń i Uchodźców z Ukrainy, działalność +Punktu+ jest systemową pomocą dla środowiska artystycznego. Do współpracy zaproszeni zostali ukraińscy studenci, wykwalifikowani instruktorzy, którzy mają uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą. Właśnie przez sztukę będą pomagać ukraińskim dzieciom. Nadrzędną zasadą podejmowanych działań jest integracja" - podał Teatr w komunikacie prasowym.

Nowe miejsce zlokalizowane jest w Małopolskim Ogrodzie Sztuki (ul. Rajska). Harmonogram spotkań w "Punkcie" będzie publikowany w mediach społecznościowych. Na zajęcia obowiązuje rejestracja.

"Punkt" zajmuje się również wyszukiwaniem instytucji, które zechcą użyczyć miejsca do rozszerzenia działań na rzecz obywateli Ukrainy - chodzi o umożliwienie ukraińskim studentom organizacji zajęć dla dzieci z Ukrainy. "Pozwoli to realizować misję przenikania się kultur" - podała placówka.

"Punkt" jest inicjatywą Teatru Słowackiego oraz Salam Lab i Fundacji Zustricz.