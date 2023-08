Kraków: R. Komarewicz jedynką Trzeciej Drogi w wyborach do Sejmu, dwójką – I. Raś usunięty z PO

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz, należący do Polski 2050, jest jedynką na krakowskiej liście Trzeciej Drogi w wyborach do Sejmu. Dwójką w tym okręgu został poseł Ireneusz Raś, usunięty z Platformy Obywatelskiej w 2021 r.

We wtorek liderzy Trzeciej Drogi Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) i Szymon Hołownia (Polska 2050) ogłosili w Warszawie kandydatów w wyborach do Sejmu. Znane są jedynki i dwójki list, pełny skład jest jednak jeszcze uzgadniany. Skład listy krakowskiej zostanie przedstawiony najprawdopodobniej w piątek na konferencji prasowej.

Rafał Komarewicz, z wykształcenia stomatolog, w 2019 r. bezskutecznie ubiegał się o mandat w Sejmie, starując z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Rafała Komarewicza. Radnym Krakowa jest od 2012 r., obecnie jest przewodniczącym rady miasta.

"Polska 2050 w Trzeciej Drodze stawia na nowość i świeżość. Stawiamy na osoby aktywne i choć może nie każda z nich zdobędzie mandat, to na pewno udział w wyborach pomoże im z powodzeniem startować w wyborach samorządowych, do rad dzielnic" - powiedział PAP Komarewicz.

Wśród kandydatów Polski 2050 są też Małgorzata Szostak, germanistka, zaangażowana w pomoc osobom ubogim i wykluczonym oraz Karolina Górnisiewicz, architekt, zaangażowana w działania na rzecz bezdomnych, a także w projekt lodówek dobra.

Krakowska dwójka na liście Trzeciej Drogi - Ireneusz Raś - w poprzednich wyborach z sukcesem startował z szóstego miejsca KO w Krakowie. W 2021 r. został usunięty z PO, stał się posłem niezrzeszonym. Następnie dołączył do klubu Koalicja Polska, skupionego wokół PSL. Jest prezesem Centrum dla Polski, partii zarejestrowanej w październiku 2022 r.

"Od dwóch lat jestem związany ze środowiskiem Władysława Kosiniaka-Kamyszka jako członek Koalicji Polskiej. Będziemy starali się wygrać w tych wyborach. Mam nadzieję, że dołożę swoją cegiełkę do sukcesu" - powiedział PAP Raś.

Jego zdaniem potrzebny jest "reset w relacjach polsko-polskich", zwłaszcza w trudnym geopolitycznie okresie. "Bezpieczeństwo - obronne, żywnościowe, energetyczne - przede wszystkim" - mówił.

Komentując skład listy krakowskiej ocenił, że jest to mocna ekipa. "Ważne są znane nazwiska, ale i ważna jest troska o sprawy lokalne, żeby nie było farbowanych lisów, żeby mieć reprezentantów, którzy tutaj pracują, z którymi można się spotkać" - mówił wskazując na doświadczonych w polityce kandydatów oraz na "świeżą krew".

Pełny skład listy krakowskiej jeszcze się kształtuje i ma być przedstawiony na konferencji prasowej w piątek.

Raś podkreślił, że obecność tak doświadczonego kandydata jak Bogusław Sonik byłaby mile widziana. Sam Sonik jednak nie potwierdził startu w wyborach. Polityk przez blisko 22 lata związany był z PO. Z przynależności w tej partii zrezygnował w maju bieżącego roku, a w lipcu z członkostwa w klubie KO. Powody decyzji tłumaczył skręcaniem PO w lewo. Sonik jest przeciwnikiem aborcji na życzenie do 12. tygodnia ciąży, co postuluje przewodniczący partii Donald Tusk.

Ważą się również losy Piotra Kempfa, dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, w 2019 r. bez powodzenia ubiegającego się o mandat posła PSL.

"Chcemy, aby lista w całym okręgu 13 była mocna. W Krakowie mamy bardzo mocne nazwiska. Wzmocnienia potrzebować będziemy dookoła Krakowa, czyli w powiatach krakowskim, miechowskim, olkuskim" - skomentował Kempf.

W Małopolsce są cztery okręgi wyborcze do Sejmu: 12 (Małopolska Zachodnia - powiaty chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski i wadowicki), 13 (krakowski, olkuski, miechowski), 14 (sądecki, podhalański, gorlicki), 15 (tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, wielicki.

W Zachodniej Małopolsce (okręg 12) listę Trzeciej Drogi otwiera adwokat Paweł Śliz, za nim znalazł się były burmistrz Myślenic Maciej Ostrowski. W okręgu podhalańsko-sądeckim (14) jedynką jest była przewodnicząca sejmiku małopolskiego Urszula Nowogórska, dwójką burmistrz Czarnego Dunajca Marcin Ratułowski. Pierwszy na liście w regionie tarnowskim (15) jest Władysław Kosiniak-Kamysz, drugi - radny Piotr Górnikiewicz.

Jeżeli chodzi o kandydatów Trzeciej Drogi w wyborach do Senatu, to będą to przedstawiciele PSL: burmistrz Kęt Krzysztof Klęczar (okręg nr 30, Oświęcim) oraz radni województwa małopolskiego Stanisław Sorys (okręg 35, Tarnów) i Stanisław Pasoń (37, Nowy Sącz).