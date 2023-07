Kraków: Rekrutacja do liceów: najchętniej wybierane były klasy z rozszerzoną matematyką

W tym roku w rekrutacji do liceów największym zainteresowaniem absolwentów podstawówek cieszyły się klasy z rozszerzoną matematyką. Urząd miasta obserwuje utrzymujący się trend składania podań do najlepszych szkół przez uczniów ze słabymi wynikami.

Ogłoszono wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto. Brało w niej udział prawie 9 tys. absolwentów krakowskich szkół podstawowych i ponad 3 tys. spoza Krakowa. Przygotowano 11,5 tys. Uczniowie, którzy nie dostali się do wymarzonej szkoły, będą mogli 28 lipca wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.

Największym zainteresowaniem cieszyły się klasy z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim - 6,29 podania na jedno miejsce w IV LO, 4 podania na jedno miejsce w VII LO i 3,93 podania na miejsce w X LO.

Starający się o przyjęcie do techników najczęściej wybierali klasy dające uprawnienia do wykonywania zawodu technika programisty - w technikum łączności było 9,53 podań na jedno miejsce. Absolwenci podstawówek chcieliby też być technikami logistykami - w technikum komunikacyjnym nr 25 - 3,13 podania na jedno miejsce, i technikami programistami - w technikum elektryczno-elektronicznym nr 7 - 3,13 podania na miejsce.

Z informacji Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa wynika, że utrzymuje się trend składania podań do najlepszych szkół przez uczniów z małą liczbą punktów. Dlatego urzędnicy, dyrektorzy i nauczyciele szkół zachęcają rodziców, aby wraz z dziećmi podejmowali racjonalne wybory szkoły ponadpodstawowej, bo według nich uczniowie z gorszymi wynikami w szkołach z najwyższym poziomem mają nie tylko problemy edukacyjne, ale też psychospołeczne czy obniżone poczucie własnej wartości.

"Namawiamy do tego, aby zwrócić uwagę na bogatą ofertę kształcenia - nie tylko w liceach i technikach, ale także w szkołach branżowych I stopnia. Dają one uczniom możliwość rozwijania ich zainteresowań, a także nabycia konkretnych kompetencji zawodowych" - przekazał Wydział Edukacji UMK.

Ze względu na brak zainteresowania nauką w szkołach branżowych i technikach usunięto z oferty 457 miejsc. W tegorocznej rekrutacji prowadzonej tylko do miejskich liceów na uczniów czekało 6178 miejsc. Do techników - 4024 miejsca, a do branżowych szkół I stopnia - 1284. O przyjęcie do wskazanych szkół jako szkoły pierwszego wyboru ubiegało się 12 133 kandydatów, w tym do liceów - 7917, do techników - 3738 i do branżowych szkół - 478 kandydatów. Do szkół zostało zakwalifikowanych 10 372 kandydatów - 6107 do liceów, 3731 do techników i 534 do szkół branżowych.

W liceach wciąż pozostaje wolnych 71 miejsc, w technikach - 228, w szkołach branżowych - 358.

Dane dotyczą tylko szkół prowadzonych przez miasto.