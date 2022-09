Kraków: Rozpoczyna się 20. festiwal Sacrum Profanum; hasło - gatunki zagrożone

Pełen oryginalnych kompozycji i pionierskich aranżacji ma być program 20. festiwalu muzyki współczesnej Sacrum Profanum, który w piątek rozpoczyna się w Krakowie – zapowiedzieli organizatorzy. Hasło imprezy to „Gatunki zagrożone wyginięciem”.

"Hasło przewodnie można interpretować na wiele sposobów i każdego zachęcam do tego, aby odnajdował swoją drogę. Pierwsze skojarzenie to ochrona środowiska. Zmiany klimatu to temat, do którego nie trzeba nikogo przekonywać. Szczególnie po takim lecie, Odrze, wysychających rzekach w całej Europie" - mówił dyrektor artystyczny festiwalu Krzysztof Pietraszewski na konferencji prasowej w piątek.

Do udziału w jubileuszowym wydarzeniu zaproszono artystów, których twórczość uwrażliwia na przyrodę. Publiczność usłyszy m.in. utwory młodej kompozytorki Martyny Basty - artystka w swoje twórczości wykorzystuje nagrania terenowe, w tym dźwięki przyrody.

20. przegląd otworzy koncert "Polskie kompozytorki XX wieku" w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. Ośmiu jazzmanów - oktet Marka Pospieszalskiego - zagra utwory 11 polskich kompozytorek - od Grażyny Bacewicz po Agatę Zubel.

"Publiczność usłyszy utwory właściwie wszystkich najważniejszych polskich twórczyń, pokrywających cały XX wiek" - zapowiedział dyrektor artystyczny. Muzycy zaprezentują "brawurowe improwizacje z odniesieniami do muzyki klubowej, noise'u i sound artu". Z tymi brzmieniami kontrastować ma występ flecistki Ewy Liebchen.

11 września festiwal zakończy "Neoarctic" - ekoopera napisana do libretta Sjóna, islandzkiego poety znanego ze współpracy z Bjork. "Będzie to finał godny 20-lecia festiwalu (…). Mam nadzieję, że będziemy spektakl długo wspominać i że wyjdziemy z niego z refleksją, że ta przyszłość pokazana w spektaklu jest na tyle niepokojąca, że powinniśmy się zmobilizować" - powiedział dyrektor artystyczny.

Ekologii poświęcono też wydarzenia towarzyszące, w tym warsztaty z szycia recyklingowych toreb i budowania domów dla owadów.

Zagrożone gatunki to hasło, które - jak podkreślił Pietraszewski - odnosi się również do kultury.

"Kultura po latach pandemii też jest zagrożona. To był sprawdzian dla całego sektora. Wszyscy pracujący w kulturze staramy się, żeby wrócić na nowe tory, do bezpośredniego kontaktu ze sztuką na żywo i z publicznością" - mówił.

Zwrócił uwagę na dzieła awangardowych kompozytorów, które rozbrzmią w rzadko spotykanych aranżacjach, np. "Evil Nigger" Juliusa Eastmana - utwór będzie grany przez 12 gitar elektrycznych.

"Sacrum Profanum to jeden z najważniejszych polskich i europejskich festiwali muzyki współczesnej. Przyjeżdżający tutaj artyści z dumą wpisują sobie to do biogramu" - powiedział pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury Robert Piaskowski. Ocenił też, że rola tego przeglądu jest ciągle ważna, świeża, festiwal ciekawi i zaskakuje.

"Wejściówki rozeszły się błyskawicznie, co pokazuje, że odpowiadamy na realną potrzebę" - zauważyła dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego (KBF) Magdalena Doksa-Tverberg.

Podczas koncertów fundacja Zustricz będzie prowadzić zbiórkę do puszek na rzecz osób z Ukrainy.

Organizatorami Sacrum Profanum są: KBF, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Muzyki i Tańca.