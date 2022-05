Kraków: Ruszyły zapisy na charytatywny bieg Poland Business Run

We wtorek rozpoczęły się zapisy do charytatywnego biegu Poland Business Run. W tym roku odbędzie się on 4 września w formie tradycyjnych zawodów biegowych z limitem 10 tys. uczestników, a także w formie wirtualnej po dowolnie wybranej trasie na świecie.

Dochód z biznesowej sztafety charytatywnej będzie przeznaczony na wsparcie leczenia osób z niepełnosprawnością ruchową i po mastektomii.

Poland Business Run organizowany jest od 10 lat. W biegu charytatywnym w formie sztafety udział biorą przede wszystkim zgłoszone przez firmy drużyny składające się z ich pracowników, ale są także reprezentanci instytucji kultury, samorządów i uczelni. Przed pandemią zawody odbywały się jednocześnie w pierwszą niedzielę września na trasach wyznaczonych w największych miastach: w Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Lublinie i w Rzeszowie.

Potem z powodu COVID-19 zawody organizowano w specjalnie opracowanej bezpiecznej formule - w sztafecie wirtualnej biegacze pokonywali 4 kilometry po własnej trasie gdziekolwiek na świecie, po czym udokumentowany wynik przesyłali za pomocą aplikacji lub strony internetowej.

Jak poinformowali organizatorzy podczas wtorkowego briefingu w Krakowie, w tym roku charytatywny bieg odbędzie się w tradycyjnej formule w Krakowie dla 2 tysięcy pięcioosobowych sztafet oraz jako rywalizacja wirtualna - w dowolnym miejscu na świecie. Wystarczy przebiec 4 km po samodzielnie wybranej trasie, a swój czas zmierzyć za pomocą aplikacji z funkcją GPS i wysłać go do organizatora przez specjalnie przygotowaną stronę WWW.

"Bieg po samodzielnie wybranej trasie, zaproponowany przez nas w czasie pandemii, spotkał się z bardzo entuzjastyczną reakcją firm, które zaprosiły do biegania i pomagania współpracowników z różnych części świata. Dla wielu osób ta forma oznaczała też brak stresu związanego ze startem w tradycyjnych zawodach" - wyjaśniła Marta Hernik, dyrektor zarządzająca Fundacji Poland Business Run.

Z kolei dla biegaczy, którzy tęsknili za imprezą sportową z profesjonalnym pomiarem czasu - zapowiedziała organizatorka - przygotowano tradycyjne zawody biegowe w Krakowie z limitem 10 tys uczestników (2 tys. sztafet pięcioosobowych). W obu przypadkach dystans do pokonania przez każdego zawodnika wynosi 4 km.

W Krakowie bieg odbędzie się 4 września w dwóch turach po tysiąc drużyn (5 tys. biegaczy), a pomiaru czasu dokona profesjonalna firma. Zapisy dla wszystkich biegaczy rozpoczęły się 10 maja i potrwają do 31 maja lub wyczerpania limitu miejsc (w przypadku biegu stacjonarnego w Krakowie). W przypadku wyboru całkowicie wirtualnego pakietu startowego, będzie możliwość rejestracji do 31 sierpnia.

Jak przekazali organizatorzy, poprzez opłacenie udziału pracowników w biegu firmy i organizacje pomogą w tym roku m.in. 37-letniej Dominice z Łodzi, która w wyniku choroby przeszła amputację nogi i potrzebuje protezy.

Ubiegłoroczna edycja Poland Business Run zgromadziła ponad 28 tys. uczestników, którzy wsparli 128 beneficjentów.