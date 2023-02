Kraków: Rzecznik praw pacjenta wszczął postępowanie wobec Szpitala Uniwersyteckiego

Rzecznik praw pacjenta wszczął w środę postępowanie wobec Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jego zdaniem dyrekcja tej placówki naruszyła zbiorowe prawa pacjenta, informując o tym, że po 31 marca kontynuowanie leczenia w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych będzie wstrzymane.

"Wszcząłem postępowanie o naruszenie zbiorowych praw pacjenta wobec Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie" - poinformował rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec na konferencji prasowej w Krakowie. Szpital Uniwersytecki (SU) ma przygotować stosowne oświadczenie w tej sprawie.

Placówka ta na przełomie roku poinformowała 86 pacjentów, że po 31 marca nie będzie kontynuowała leczenia w ramach programu RDTL - ratunkowego dostępu do technologii lekowych. Oznaczałoby to, że pacjenci muszą szukać innej placówki, w której mogliby kontynuować takie leczenie. RDTL umożliwia finansowanie leczenia osób, u których wykorzystano już wszystkie dostępne, refundowane metody. Najczęściej chodzi o choroby nowotworowe i hematologiczne.

"Ta sytuacja jest nie tylko trudna do zrozumienia, ale też nieakceptowalna z punktu widzenia przestrzegania praw pacjenta. Mówimy przecież o pacjentach, którzy korzystają z RDTL, czyli którzy wykorzystali wszystkie inne możliwości terapeutyczne w danym schorzeniu. To pacjenci w bardzo trudnej sytuacji" - powiedział rzecznik praw pacjenta. Jego zdaniem "pacjenci są wykorzystani w rzekomym sporze z płatnikiem, co do kwestii finansowania świadczeń".

Jeżeli postępowanie rzecznika wykaże nieprawidłowości, co jego zdaniem jest wysoce prawdopodobne, to szpital będzie musiał zaniechać praktyk uznanych za złe dla pacjentów i będzie zmuszony do kontynuowania leczenia. Niewykonanie decyzji rzecznika poskutkuje nałożeniem na szpital kary w wysokości do 500 tys. zł.

Szpital Uniwersytecki może zaskarżyć decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). W ostatnich trzech latach rzecznik praw pacjenta wydał 616 decyzji o naruszeniu zbiorowych praw pacjenta. 52 placówki zaskarżyły te decyzje, z czego WSA unieważnił tylko jedną.

Ocenie moralnej, etycznej podlega - według prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filipa Nowaka - wystosowanie przez kierownictwo szpitala pism do pacjentów z informacją o planie zaprzestania leczenia. Nowak podkreślił, że Szpital Uniwersytecki jest największym realizatorem świadczeń z zakresu RDTL, a informowanie o tym, że z powodu braku możliwości finansowania terapii przez NFZ terapie te nie będą kontynuowane jest błędem i nieprawdą.

Według prezesa NFZ finansowanie leczenia jest niezagrożone, co gwarantuje ustawa. "Nie ma takiej możliwości, żeby ze względu na brak finansowania przerwać leczenie pacjenta objętego RDTL" - powiedział.

Zgoda na pokrycie kosztów leczenia w ramach procedury RDTL może obejmować maksymalnie trzy miesiące lub trzy cykle leczenia, z możliwością kontynuacji leczenia w przypadku potwierdzonej skuteczności leczenia danym lekiem.

Z funduszu medycznego na RDTL szpital otrzymał w 2021 r. 180 mln zł, w 2023 r. miał otrzymać 200 mln zł, ale po nowelizacji ustawy otrzyma prawie 300 mln zł. Kwota jest na zarówno na pokrycie bieżących terapii RDTL, jak i na opłatę nadwykonań (świadczeń przekraczających wartość umowy z NFZ) za 2022 r. W Szpitalu Uniwersyteckim wartość nadwykonań w 2022 r. przekroczyła 12 mln zł. Za 2021 r. nie ma żadnych zaległości finansowych, jeśli chodzi o RDTL.