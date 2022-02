Kraków: „Sen nocy letniej” z wykorzystaniem VR – w Starym Teatrze

Pytanie o relacje pomiędzy światem realnym a wirtualnym stawia Krzysztof Garbaczewski w szekspirowskim „Śnie nocy letniej”, zrealizowanym z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości (VR). Premiera odbędzie się w piątek w Starym Teatrze w Krakowie.

Na dużej scenie narodowej widzowie zobaczą barwną scenografię, imitującą las, naturę. Bohaterowie zostaną przedstawieni jako prawdziwi ludzie, ale i jako awatary.

W spektaklu reżyser Krzysztof Garbaczewski pyta o relacje pomiędzy światem rzeczywistym a wirtualnym - stąd wykorzystanie technologii wirtualnej rzeczywistości (virtual reality, VR).

"Na ile nasze relacje są zapośredniczone przez media? Czy i na ile stajemy się awatarami? Na ile media, w tym portale randkowe, wpływają na nasze emocje?" - mówił dziennikarzom we wtorek reżyser. Zastanawia go też, na ile możliwe jest, aby w przyszłości aktor stał się "być może bardziej programistą swojej roli, a nie tylko jej wykonawcą". Spektakl ma skłaniać także do refleksji nad rolą sztucznej inteligencji w konstruowaniu świata.

"Istniejemy w świecie postprawdy, postinternetu i w gruncie rzeczy całe życie przesiąknięte jest technologią" - powiedział Garbaczewski. Jak dodał, obecna w scenografii grzybnia, metafora lasu ma być rodzajem naturalnego internetu i rodzić pytanie, na ile poprzez technologie może dokonać się rodzaj powrotu do natury.

"Sen nocy letniej" to czwarta szekspirowska realizacja Garbaczewskiego, po "Burzy", "Hamlecie" i "Makbecie". Twórcy widowiska starali się jak najwierniej pozostać przy oryginalnym tekście angielskiego dramaturga. "W tekstach Szekspira widać odbicia współczesności" - wyjaśnił reżyser.

Krzysztof Garbaczewski urodził się 24 lutego 1983 r. w Białymstoku. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego (dziś Akademia Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego). Wśród jego realizacji są m.in. "Biesy", "Życie seksualne dzikich", "Iwona księżniczka Burgunda" i "Poczet królów polskich".