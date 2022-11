Kraków: Sting wystąpi w lipcu 2023 r. z jedynym koncertem w Polsce

Sting, jeden z najbardziej znanych artystów świata, zdobywca kilkunastu nagród Grammy, wystąpi 20 lipca przyszłego roku z jedynym koncertem w Polsce w Tauron Arenie Kraków. Występ odbędzie się w ramach przyszłorocznej kontynuacji trasy "My Songs".

Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Tauron Areny Kraków Katarzyna Fiedorowicz-Razmus, krakowski występ został dodany do światowej trasy Stinga jako koncert specjalny. Bilety pojawią się w sprzedaży od piątku 25 listopada od godz. 12.00.

Były wokalista The Police w ramach trasy "My Songs" odwiedził już Polskę w tym roku - zagrał 30 lipca na warszawskim PGE Narodowym.

Jak informuje organizator trasy agencja LiveNation, program "My Songs" Stinga to żywiołowy i dynamiczny występ z jego najsłynniejszymi piosenkami, napisanymi podczas jego kariery, zarówno jako członka The Police, jak i jako artysty solowego. W trasie artyście towarzyszy elektryczny, rockowy zespół.

Show prezentuje kompendium jego najbardziej popularnych piosenek z dynamicznymi, wizualnymi odniesieniami do niektórych z jego najbardziej znanych teledysków. Podczas wieczoru fani mogą się spodziewać takich hitów jak np. "Roxanne", "Message In A Bottle", "Every Little Thing She Does Is Magic", "Every Breath You Take", a także nowych piosenek z jego ostatniego albumu, The Bridge.