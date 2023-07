Kraków: Szef małopolskiej PO o sprawie p. Joanny: pytamy, jakie są podstawy prawne działań policji

Politycy PO podjęli w czwartek interwencję poselską w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie dot. podstawy prawnej działań policji w jednym z krakowskich szpitali wobec kobiety, która trafiła na SOR. Rzecznik małopolskiej policji przekazał PAP, że pismo zostało przyjęte i zostanie na nie przygotowana odpowiedź.

O podjęciu interwencji poselskiej posłowie Koalicji Obywatelskiej - Aleksander Miszalski i Marek Sowa - poinformowali podczas konferencji prasowej zwołanej przed Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie. Interwencja miała związek z materiałem opublikowanym we wtorek przez "Fakty" TVN. Materiał ten mówi o działaniach policjantów w jednym z krakowskich szpitali wobec kobiety, która trafiła na tamtejszy SOR po zażyciu tabletki poronnej; jak zapewniała - kupiła ją sama w internecie.

Według Policji w sprawie istniało podejrzenie popełnienia przestępstwa w postaci udzielania kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży poprzez środki pochodzące z nielegalnego źródła. Komenda Główna Policji przekazała, że "interwencja Policji nastąpiła po zawiadomieniu służb przez lekarza psychiatrę o możliwej próbie samobójczej jego pacjentki i przyjęciu przez nią substancji niewiadomego pochodzenia".

"Mamy przygotowaną interwencję poselską, chcemy zapytać przede wszystkim o podstawę prawną tych czynności, które policja wykonywała; obnażania kobiety, która przyszła po pomoc lekarską, odebrania laptopa i telefonu komórkowego, przeszukiwania, zmuszenia do kaszlenia i kucania" - zapowiedział szef małopolskiej PO, poseł Aleksander Miszalski na konferencji prasowej poprzedzającej interwencję. "Pytamy, jakie są podstawy prawne podejmowania takich czynności w sytuacji, gdy ktoś przychodzi po pomoc lekarską" - podkreślił poseł.

Jak dodał, w interwencji znalazły się także pytania o to, skąd policja otrzymała informacje na temat pani Joanny, kto konkretnie podjął decyzję o interwencji i czy są to procedury rutynowe. "Jeśli są jakieś procedury, chcemy je uzyskać, dostać dokumenty na to" - oświadczył Miszalski.

Zaznaczył, że posłowie podejmują także kwestię samego przebiegu interwencji. "Dlaczego trzeba wysyłać do jednej kobiety sześciu policjantów, dlaczego nie można poczekać z tymi czynnościami policyjnymi po udzieleniu pomocy lekarskiej, dlaczego ważniejsze w tym momencie jest nie wiadomo co, a nie zdrowie i życie tej kobiety. Te pytania zaraz zadamy" - powiedział.

Poseł Marek Sowa oznajmił na konferencji prasowej, że w odczuciu posłów prawo w tym względzie zostało złamane. "Również w trakcie tej kontroli będziemy sprawdzali, czy ta sprawa została trzy miesiące temu w ramach procedury wewnętrznej przez policję wyjaśniona" - dodał. "Nie jest zadaniem policji nękanie, szczucie i upokarzanie ludzi. Tak nie może być, bez względu na to, jakie są oczekiwania polityczne zwierzchników służbowych" - mówił Sowa.

Jak przekazał PAP rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń, pismo przyjął od posłów zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie insp. Tomasz Drożdżak. "Będziemy to pismo rozpatrywać. Po zbadaniu sprawy komendant udzieli odpowiedzi panom posłom" - poinformował.