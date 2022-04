Kraków: Sześć koncertów w programie Festiwalu Muzyki Filmowej

Sześć koncertów znalazło się w programie 15. Festiwalu Muzyki Filmowej, odbywającego się od 23 do 29 maja w Krakowie. Głównym gościem wydarzenia będzie John Powell, autor muzyki m.in. do serii „Jak wytresować smoka”. Zaplanowano też koncert solidarności z Ukrainą.

Magdalena Doksa-Tverberg, dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego poinformowała we wtorek, że festiwal wraca w pełnej formule w tradycyjnym majowym terminie po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Koncerty zaplanowano w Filharmonii Krakowskiej i salach Centrum Kongresowego ICE Kraków.

Jak przekazała przedstawicielka KBF, tegoroczny festiwal otworzy 24 maja koncert "Kilar | Glass". "Będzie on celebracją wyrazistego stylu Wojciecha Kilara, który w tym roku obchodziłby 90. urodziny, a także muzyki minimalistycznej Philipa Glassa" - zapowiedziała dyrektorka.

Ich muzyka zabrzmi dzięki pianiście Aleksandrowi Dębiczowi, sopranistce Joannie Radziszewskiej i orkiestrze Sinfonietta Cracovia pod kierownictwem Michaela Riesmana, dyrektora muzycznego Philip Glass Ensemble.

W tym roku bohaterem i gościem cyklu Scoring4Polish Directors, który honoruje twórczość najsłynniejszych polskich reżyserów, będzie Jerzy Skolimowski. Koncert z muzyką jazzową i mrocznymi współczesnymi brzmieniami w aranżacjach Jana Stokłosy zaplanowano 25 maja. Podczas wieczoru wystąpi także zaprzyjaźniony z reżyserem Tomasz Organek oraz zostanie wręczona nagroda Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku - za najlepszy soundtrack 2021 roku powstały do polskiej produkcji.

Jak zapowiadają organizatorzy, tegoroczny FMF będzie również demonstracją solidarności z Ukrainą w postaci koncertu Composers4Ukraine, który odbędzie się 26 maja. W składzie chóru i orkiestry, które wystąpią podczas wieczoru znajdą się m.in. instrumentaliści z Ukrainy.

"Obecna sytuacja brutalnej wojny u naszych wschodnich sąsiadów nakłada na całą społeczność twórców i odbiorców FMF obowiązek szczególnej solidarności. Poprosiłem naszych przyjaciół kompozytorów o skomponowanie albo zadedykowanie specjalnych utworów chóralno-orkiestrowych jako demonstrację solidarności z twórcami z Ukrainy. Odpowiedź przerosła nasze najśmielsze marzenia" - wyjaśnił Robert Piaskowski, dyrektor artystyczny FMF.

Do akcji przyłączyli się: John Williams, Howard Shore, Lolita Ritmanis, Laura Karpman, Antoni Komasa-Łazarkiewicz, Elliot Goldenthal, Diego Navarro, Trevor Morris, Don Davis, Craig Armstrong, Stephen Warbeck, Dirk Brossé, Benjamin Wallfisch czy Michael Giacchino.

"To będzie z pewnością ważne i pamiętne wykonanie, w którym wezmą udział twórcy z kraju ogarniętego wojną, a kompozytorzy połączą się z nami poprzez muzykę" - podsumował Piaskowski.

Muzyka Zygmunta Koniecznego, twórcy gatunku polskiej piosenki literackiej i wybitnego krakowskiego kompozytora muzyki filmowej, zabrzmi 27 maja na koncercie "Słowińska I AUKSO I Konieczny". Wydarzenie organizowane jest w związku z przypadającymi w tym roku 85. urodzinami kompozytora. W koncercie wystąpią Joanna Słowińska i Karol Śmiałek przy akompaniamencie kwintetu Stanisława Słowińskiego i AUKSO - Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy pod batutą Marka Mosia.

Na 28 maja zaplanowano koncert "The Music of John Powell" - jego gospodarzem będzie sam kompozytor, twórca ścieżek muzycznych do takich filmów, jak np. "Rio", "Jak wytresować smoka", "Uciekające kurczaki" i "Tożsamość Bourne'a". Orkiestrę poprowadzi zaprzyjaźniony z brytyjskim kompozytorem dyrygent Gavin Greenaway.

Zwieńczeniem festiwalu będzie projekcja z muzyką na żywo pierwszej części filmu animowanego "Jak wytresować smoka". Podczas koncertu29 maja widzowie usłyszą Chór Filharmonii Krakowskiej i Orkiestrę Akademii Beethovenowskiej prowadzone przez dyrygenta Ernsta van Tiela.

W ramach Festiwalu Muzyki Filmowej zaplanowano także wydarzenia edukacyjne: warsztaty, sesje nagraniowe i zajęcia typu master class oraz otwarte spotkania z kompozytorami, które odbywają się w ramach Forum Audiowizualnego FMF.