Kraków: Sześciu aresztowanych ws. oszustw podatkowych, w tym były rajdowiec Leszek K.

Sześć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się handlem luksusowymi autami, zostało w czwartek aresztowanych - przekazał rzecznik krakowskiej prokuratury okręgowej Janusz Hnatko. Jednym z aresztowanych jest były rajdowiec Leszek K. - nieoficjalnie dowiedziała się PAP.

"Sąd przychylił się do argumentacji prokuratury. Trzymiesięczny areszt tymczasowy wobec podejrzanych zastosowano z uwagi na to, że mogłoby dojść do matactwa, podejrzani mogliby utrudniać lub uniemożliwiać prowadzenie postępowania, nakłaniać inne osoby do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień" - powiedział PAP w czwartek prok. Hnatko. Dodał, że przestępstwa, których dokonanie zarzucono podejrzanym, zagrożone jest wysoką karą.

Podejrzanym grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Rzecznik prokuratury informował w środę, że trwa wielowątkowe śledztwo ws. oszustw podatkowych, związanych z nabyciem, przy wykorzystaniu przepisów wewnątrzwspólnotowych, luksusowych samochodów przez pozorujące działalność, fikcyjne podmioty gospodarcze.

Auta - jak podał rzecznik - kupowane za granicą lub w Polsce w autoryzowanych salonach, trafiały na rynek w kraju, przy wykorzystaniu przepisów, pozwalających obniżyć ich faktyczną wartość o podatek VAT oraz o należności akcyzowe. Temu celowi służyły fikcyjne, nieprowadzące faktycznej działalności podmioty gospodarcze, zarejestrowane zarówno poza granicami Polski, jak też podmioty zarejestrowane w Polsce, które - jak wyjaśnił prok. Hnatko - nie dokumentowały w sposób rzetelny prowadzonych transakcji zakupu i dalszej sprzedaży, będąc wystawcami "pustych" faktur VAT.

We wtorek, na polecenie krakowskiej prokuratury okręgowej, funkcjonariusze Wydziału PG KWP w Krakowie, zatrzymali w Warszawie i Krakowie sześć osób, którym przedstawiono zarzuty udziału w grupie przestępczej - przedmiotem jej działania były przestępstwa o charakterze karno-skarbowym, przeciwko dokumentom i pranie brudnych pieniędzy. Wśród zatrzymanych był także kierujący grupą przestępczą.

Grupa działała w latach 2015-2016 w Krakowie, Warszawie oraz innych miejscowościach na terenie kraju.

Łączna kwota, o którą uszczuplono należności finansowe, wynosiła ok. 3 mln zł, a działania sprawców miały na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie ustalenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej wysokości nie mniejszej niż 6,4 mln zł.

Jako pierwsze o sprawie informowało radio RMF.