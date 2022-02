Kraków: Szpital dziecięcy w Prokocimiu w prestiżowej europejskiej sieci

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu przystąpił do prestiżowej europejskiej sieci ERN, działającej pod auspicjami Komisji Europejskiej. Mali pacjenci z chorobami rzadkimi zyskują tym samym możliwość finansowania leczenia niedostępnego w Polsce.

Europejskie sieci referencyjne (European Reference Networks), działające pod auspicjami Komisji Europejskiej, skupiają lekarzy i naukowców mających wysokospecjalistyczną wiedzę w zakresie chorób rzadkich różnych dziedzin medycyny. Sieci wspierają finansowo leczenie i badania. Dzięki temu mali pacjenci, wymagający leczenia niedostępnego w Polsce, będą mieli szansę na takie leczenie. Przystąpienie do sieci daje też szpitalowi możliwość udziału w badaniach, na które nie byłoby go stać.

"Udział w sieci pozwoli sprawować jeszcze lepszą opiekę nad pacjentami, angażować się w kolejne wspólne działania badawcze, mieć wpływ na wytyczne kliniczne, a także organizować szkolenia skierowane zarówno do lekarzy, jak i do rodziców pacjentów z chorobą rzadką. Członkostwo w sieci to większe możliwości diagnostyczne, szersza perspektywa omawiania skomplikowanych przypadków ze specjalistami z całej Europy, a także możliwość udzielania pomocy dzieciom wymagającym spojrzenia wielodyscyplinarnego" - wyjaśniła rzeczniczka prasowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie (USDK) Katarzyna Pokorna-Hryniszyn.

Jak podkreśliła, przystąpienie do ERN to ogromne wyróżnienie, a proces kwalifikacji do sieci jest trudny i wieloetapowy. Po spełnieniu przez wnioskodawcę wstępnych, rygorystycznych wymogów, prowadzony jest audyt, po którym dokonywana jest ostateczne akceptacja wnioskodawcy.

W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie trzy kliniki: Urologii, Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego, a także Onkologii i Hematologii Dziecięcej otrzymały zaproszenie do wstąpienia w szeregi European Reference Networks - odpowiednio eUrogen, ErkNet i PaedCan.