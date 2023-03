Kraków: Szpital św. Rafała zachęca do badań profilaktycznych w ramach NFZ

Szpital św. Rafała w Krakowie zachęca do badań profilaktycznych, dotyczących nowotworów złośliwych i chorób kardiologicznych. Wizyty refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia.

"Mamy bardzo dobrze przygotowane programy profilaktyczne odpowiadające najpilniejszym potrzebom społecznym. Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania, co znacznie skraca ścieżkę diagnostyczną i zachęca do ich wykonania" - powiedział lek. Paweł Gruszecki, koordynator Ginekologii Onkologicznej i Uroginekologii w Szpitalu św. Rafała w Krakowie. Cytowany w piątkowej informacji prasowej zaznaczył, że pacjenci mogą liczyć na opiekę koordynatora, co usprawnia proces leczenia.

Ekspert z krakowskiej placówki zauważył również, że w Małopolsce, zgodnie z tendencjami ogólnopolskimi, nowotwory stanowią drugą najczęstszą - po chorobach układu krążenia - przyczynę stwierdzanych zgonów.

"Tymczasem dziś wiele chorób nie musi być już wyrokiem. W wielu przypadkach mogą być one całkowicie wyleczone, warunkiem jest jednak regularne wykonywanie badań (…)" - powiedział lekarz.

Jak zwrócił uwagę, Szpital św. Rafała w odpowiedzi na potrzeby mieszkanek wyposażył pracownię diagnostyki obrazowej w mammograf nowej generacji - wykorzystujący technikę cyfrową, z użyciem niskiej dawki promieniowania.

"Zachęcam państwa do korzystania z programów finansowanych przez NFZ. To wspaniała możliwość, aby zadbać o swoje zdrowie" - podsumował Paweł Gruszecki.

Szpital św. Rafała należy do sieci medycznej Scanmed, która w swoich krakowskich placówkach w 2022 r. wykonała ponad 4 tys. badań profilaktycznych w ramach NFZ. Według szacunków tej sieci medycznej, w Krakowie coraz więcej osób zgłasza się na badania profilaktyczne, m.in. dzięki programowi 40 Plus.

Aby sprawdzić, czy w danej placówce tej sieci medycznej są wolne terminy na daną usługę, należy dzwonić pod numer telefonu 12-629-88-00 lub szukać na stronie internetowej.

Według danych przywołanych przez tę sieć medyczną do 2029 r. r. liczba nowych przypadków nowotworów złośliwych w Małopolsce może wzrosnąć o prawie 22 prac. - z 15,2 tys. do 18,5 tys.