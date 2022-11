Kraków: Tłumy na uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Tłumy uczestniczyły w piątek w Krakowie na placu Matejki w głównych uroczystościach z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wzdłuż pobliskiej ul. Basztowej odbyły się defilada Wojska Polskiego i pokaz pojazdów służb mundurowych.

Każdego roku w stolicy Małopolski centralne uroczystości z okazji 11 Listopada odbywają się na placu Matejki, przy Grobie Nieznanego Żołnierza. W programie jest wspólne odśpiewanie hymnu państwowego, zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza i złożenie kwiatów przy pomniku, apel pamięci, salwa honorowa. Wzdłuż ul. Basztowej przechodzi defilada Wojska Polskiego, prezentowane są pojazdy służb mundurowych. W tym roku wyjątkowo defiladę uświetnił przelot samolotów wojskowych.

Podczas uroczystości na pl. Matejki wojewoda małopolski Łukasz Kmita wręczył odznaczenia państwowe i akty nadania obywatelstwa polskiego.

"W tym uroczystym dla nas dniu towarzyszy mi przekonanie, że naród żyje w sercach tych, którzy go tworzą. Szczególnym potwierdzeniem tych słów są dzieje naszej ojczyzny. Miłość do Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, szczególnie pod zaborami, kazała poprzednim pokoleniom zadawać pytanie: Czy już czas stawić czoła, zawalczyć o wolną Polskę, zerwać zaborcze kajdany. Jako naród pokazaliśmy, że pomimo 123 niewoli naród żyje w sercach tych, którzy go tworzą" - mówił wojewoda Łukasz Kmita. Podkreślał, że "narodu nie można zgładzić, jeśli żyje w sercach tych, którzy go tworzą".

"Warto być dumnym z naszej niepodległości wywalczonej, opartej na solidnych podstawach, heroicznej, warto być dumnym z naszych wodzów, dzięki czemu dziś Polska jest Polską, a Polak Polakiem" - podkreślił wojewoda.

Przed uroczystościami na pl. Matejki, w katedrze wawelskiej odbyła się msza w intencji ojczyzny. Na wzgórzu wawelskim, ale i w "patriotycznym tramwaju", który jeździł wokół plant, można było otrzymać flagę w barwach narodowych. Pieśni patriotyczne rozbrzmiewały na Rynku Głównym. Przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, organizacji pielęgnujących historię składały również kwiaty przed krzyżem katyńskim, przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego i Legionistów, przy pomniku Żołnierzy Polski Walczącej.

Późnym popołudniem na Wawelu odbędzie się nabożeństwo z udziałem przedstawicieli rządu. Po mszy politycy udadzą się do Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, gdzie prezes PiS Jarosław Kaczyński wygłosi przemówienie.