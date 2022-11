Kraków: Tragiczny finał nocnej bójki; nie żyje 23-latek ugodzony ostrym narzędziem

Trzech mężczyzn zostało zatrzymanych w związku z tragicznym starciem dwóch grup na krakowskiej Olszy. W wyniku bójki zmarł 23-latek ugodzony ostrym narzędziem, jego rówieśnik trafił do szpitala - informuje małopolska policja.

Do zdarzenia doszło na jednej z ulic w rejonie Olszy. Tam o godz. 2 w nocy z czwartku na piątek doszło do starcia dwóch grup, w wyniku którego poszkodowanych zostało dwóch 23-latków. Pomimo reanimacji życia jednego z mężczyzn nie udało się uratować. Jak mówi Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 23-latek zmarł najprawdopodobniej od ran zadanych ostrym narzędziem. Drugi mężczyzna trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Służby nie podają na razie motywów bójki.

"Penetrowaliśmy teren i zatrzymaliśmy trzech mężczyzn, oponentów tych poszkodowanych. Ustaliliśmy świadków. Obecnie trwa śledztwo. Weryfikujemy rolę tych osób, ustalamy przebieg bójki" - informuje rzecznik KWP w Krakowie.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód.