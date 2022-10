Kraków: Tymczasowy areszt dla 17-latków podejrzanych o pobicie na pętli „Czerwone Maki”

Sąd na wniosek prokuratury tymczasowo aresztował dwóch 17-latków, którzy 7 października pobili 37-latka na przystanku tramwajowym „Czerwone Maki” w Krakowie. Pierwszego napastnika policjanci zatrzymali po dwóch tygodniach poszukiwań, drugiego - po prawie trzech.

Zamaskowani mężczyźni zaatakowali i pobili 37-latka przy użyciu ostrego narzędzia. "Nie wykluczamy, że sprawcy i ofiara mieli zatargi" - powiedział w piątek PAP rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie Piotr Szpiech.

Zgodnie z jego relacjami, na pomoc poszkodowanemu ruszyli motorniczy oraz członek pogotowia przystankowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie. "Ofiara pobicia trafiła do szpitala, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawcy uciekli z miejsca przed przybyciem służb" - mówił rzecznik.

Po wytypowaniu podejrzewanych, 21 października policjanci pojechali w miejsce zamieszkania jednego z nich. Wylegitymowali go i przewieźli do komisariatu. Drugi napastnik w celu zmylenia stróży prawa często zmieniał miejsca pobytu. Policjanci zatrzymali go 26 października na terenie Piasków Nowych. Również trafił do komisariatu. W budynku gospodarczym przy domu tego 17-latka funkcjonariusze znaleźli maczety, siekierę, gaz oraz akcesoria pseudokibicowskie krakowskiego klubu piłkarskiego - nastolatek miał je ze sobą w dniu napaści.

Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec 17-latków środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego na trzy miesiące.

Młodzi mężczyźni odpowiedzą karnie za pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi im do ośmiu lat pozbawienia wolności.