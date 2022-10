Kraków: UJ zaprosi 1200 naukowców z całego świata na największe forum naukowe religioznawstwa

Uniwersytet Jagielloński zaprosi 1200 naukowców z całego świata na największe forum naukowe religioznawstwa. Uczelnia podpisała umowę o organizacji wydarzenia z Międzynarodowym Towarzystwem Historii Religii (International Association for the History of Religions).

Uniwersytet ogłosił we wtorek, że w sierpniu 2025 roku będzie gościł XXIII Światowy Kongres International Association for the History of Religions (IAHR World Congress). To największe i najważniejsze forum naukowe religioznawstwa, dyscypliny naukowej badającej religie jako zjawisko kulturowe i społeczne. Jak podała uczelnia, Kongres może stać się również platformą interdyscyplinarnych debat z udziałem naukowców badających religię z perspektywy innych dyscyplin humanistycznych i społecznych.

Umowę o organizacji tego wydarzenia podpisał prof. dr hab. Michał Wierzchoń, prodziekan ds. naukowych Wydziału Filozoficznego UJ, oraz prof. Tim Jensen, prezydent IAHR, naukowiec z University of Southern Denmark.

"Niezmiernie cieszy mnie energia, jaka pojawiła się pomiędzy dyscyplinami, naukowczyniami i naukowcami z różnych jednostek naszego Wydziału. To Instytut Religioznawstwa UJ i Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji wspólnie podjęli starania, aby tak prestiżowe wydarzenie odbyło się w Krakowie, przekonali do tego siebie nawzajem, władze Wydziału, Uniwersytetu i Międzynarodowe Towarzystwo Historyków Religii" - mówił tuż po podpisaniu umowy prof. Michał Wierzchoń.

Dodał też, że wydarzeniami towarzyszącymi konferencji będą wystawy w krakowskich muzeach oraz kampanie w przestrzeni miejskiej.

"Chcemy dotrzeć z wielowymiarowym przekazem również do społeczeństwa, popularyzować różnorodność religii oraz współczesne badania nad nią" - zaznaczył.

W spotkaniu uczestniczyli również członkinie i członkowie komitetu organizacyjnego, dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska, (Instytut Religioznawstwa UJ), dr hab. Agata Świerzowska (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ), dr hab. Lech Trzcionkowski (Instytut Religioznawstwa UJ) oraz prof. Andrea Rota z University of Bern. Dyrektor Instytutu Religioznawstwa UJ prof. Elżbieta Przybył-Sadowska podkreśla, że Światowy Kongres będzie przypadał na 50-lecie kierowanego przez nią Instytutu UJ.

"Od prawie 50 lat badamy religie naukowo, badamy różne religie i różnymi metodami. Bardzo się cieszę, że w kolejne 50 lat istnienia tej dyscypliny naukowej na naszej uczelni wejdziemy wspólnie z badaczami z całego, dosłownie całego świata" - mówi.

Pierwszy międzynarodowy kongres religioznawczy odbył się w Paryżu w 1900 roku. W 1950 roku powstało międzynarodowe stowarzyszenie IAHR, którego głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju religioznawstwa w skali globalnej. Światowe Kongresy IAHR odbywają się w cyklu pięcioletnim. Po Kongresie w Durbanie (2000), Tokio (2005), Toronto (2010), Erfurcie (2015) i Otago (2020 - odwołany z powodu COVID-19), kolenym będzie ten w Krakowie (2025).

UJ przekazał, że tytuł naukowy Kongresu - "Out of Europe. Studying Religions in Interconnected Worlds" - nawiązuje do długiej tradycji dyscypliny, podkreślając zarazem konieczność nowego spojrzenia na religie w czasie i przestrzeni.

"Cieszę się, że to właśnie tutaj na kluczowym uniwersytecie w Polsce i tej części Europy spotkamy się na naszym kolejnym Światowym Kongresie, spotkamy się po 125 latach od pierwszego takiego wydarzenia w Paryżu oraz po dokładnie 75 latach od założenia naszej organizacji w Amsterdamie. Wiem jak wiele pracy czeka teraz moje koleżanki i kolegów z Polski, jako Międzynarodowe Towarzystwo Historyków Religii będziemy służyć im pomocą i wsparciem organizacyjnym. Przed nami bardzo wytężony czas przygotowań" - zadeklarował prezydent IAHR prof. Tim Jensenem.