Kraków: Ukraińcy na dworcu kolejowym czekają na bliskich i dalszy transport

Uchodźcy z Ukrainy dziesiątkami stoją w kolejkach do kas biletowych na krakowskim dworcu PKP. Część z nich jedzie dalej - do innych miast i krajów, gdzie mają rodziny, przyjaciół, bliskich; część zostanie w Polsce. Rozumiem po polsku, tylko mówić nie umiem - zapewnia Maria z Tarnopola.

W rozmowie z PAP, pytana o plan na następne dni, Maria z Tarnopola mówi, że jest to znalezienie pracy i rozpoczęcie nauki języka polskiego 15-letniego syna. "Ja pracowałam w Polsce, pojechałam do Ukrainy na chwilę, a tu wojna" - mówi pani Maria z Tarnopola.

Kobieta niepewnie rozgląda się po przestrzeni dworca PKP, szukając drogi do miejsca, z którego odjeżdżają autobusy. To tam przyjedzie po nią starszy syn, który pracuje w Polsce i mieszka pod Krakowem. Kobieta chce wiedzieć, gdzie będzie musiała się kierować - po to, by później nie błądzić już z młodszym synem i bagażami. "Z tym wszystkim szliśmy 11 godzin, w ogóle nie spaliśmy. Na granicy - zimno, krzyki, dzieci z matkami, o, takie malutkie" - mówi, wskazując na przejeżdżające obok wózki.

Pani Maria zostanie w naszym kraju, wierzy, że znajdzie tu dla siebie zajęcie. "Polska mi się podoba. Wszystko rozumiem, tylko mówić nie umiem. Syn mi powtarza: mama, gadaj, a jak czegoś nie wiesz, to po ukraińsku" - przyznaje z uśmiechem kobieta.

Takich osób jak pani Maria każdego dnia na dworzec przybywają setki. Do kolejowych kas biletowych tworzą się gigantyczne kolejki. Przybyli mieszają się z podróżującymi, których tradycyjnie weekendami nie brakuje. Kolejki, choć nieduże, stoją też przed kantorem i salonem sieci telefonii komórkowej, znajdującym się w przylegającej do dworca Galerii Krakowskiej. Z kolei przed jej głównym wejściem formują się grupy przybyłych, gotowe już do odwiezienia do miejsc noclegowych.

Wolontariusze i pomagający tu harcerze mają pełne ręce roboty - niemal do każdego z nich czeka co najmniej kilka osób, które potrzebują jakichś informacji. Wielu z przybyłych chce jechać dalej - do rodziny, przyjaciół, bliskich. Na tych, którzy pragną schronić się w innym kraju, czekają też ochotnicy m.in. z Holandii i Danii, oferując transport i pomoc. Jak wynika z ich relacji, chętnych nie brakuje.