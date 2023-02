Kraków: Utwory Mozarta, Schumanna i Vivaldiego na festiwalu Opera Rara

Reprezentujące trzy różne muzyczne epoki "Lucio Silla" Mozarta, "Das Paradies und die Peri" Roberta Schumanna oraz "Tamerlano" Vivaldiego złożą się na repertuar tegorocznego festiwalu Opera Rara. Wydarzenie rozpocznie się w czwartek w Teatrze Słowackiego w Krakowie.

"W tym roku w ramach lutowej odsłony Opery Rary pojawią się trzy ważne tytuły; +Tamerlano+ barokowego kompozytora Antonio Vivaldiego, klasycyzm będzie reprezentował Mozart i jego +Lucio Silla+, czyli opera, której rękopis leży w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, natomiast romantyczne dzieło to w tym roku Schumann i oratorium +Das Paradies und die Peri+, bajkowa opowieść, którą Cezary Tomaszewski będzie inscenizował w Teatrze Łaźnia Nowa z udziałem fenomenalnego tenora Iana Bostridge'a" - zapowiedział w poniedziałek podczas spotkania z dziennikarzami Jan Tomasz Adamus, dyrektor naczelny i artystyczny festiwalu.

Festiwal rozpocznie się w czwartek i potrwa do 26 lutego - tegorocznym motywem będzie hasło "Absolut w postaci zmysłowej". Organizatorem jest miejska orkiestra Capella Cracoviensis kierowana przez Jana Tomasza Adamusa.

Utwory Schumanna i Mozarta wykona Capella Cracoviensis. Jak podkreślił szef zespołu, w wypadku opery "Lucio Silla" Capellę poprowadzi jeden z najbardziej poszukiwanych koncertmistrzów na współczesnej scenie muzyki klasycznej - Alessandro Moccia. Opery będą się odbywać na scenach Teatru Słowackiego, Łaźni Nowej oraz Narodowego Starego Teatru. "Na każdej z nich inny tytuł, inna epoka, ale zawsze rzadkość" - mówił Adamus. "Jest to rodzaj zobowiązania. Rzadki repertuar musi być pokazywany w programach festiwalowych, również sama opera jako suma sztuk, przestrzeń, w której spotykają się artyści z różnych dziedzin, to jest coś, co trzeba robić" - dodał.

"Festiwal Opera Rara to jedyny w Polsce festiwal operowy, który prezentuje i produkuje wybitne dzieła rzadko grywane, rzadko pokazywane, odkrywane na nowo, a krakowska publiczność może z nimi obcować, poznawać je" - powiedziała podczas konferencji Katarzyna Olesiak, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

Festiwal produkuje oryginalne premiery tytułów ze wszystkich okresów historii opery - od jej początków po współczesność. Miały na nim miejsce premiery oper nigdy dotąd w Polsce niewystawianych oraz takich, które nie pojawiały się na polskich scenach od lat. Były to m.in. "A Madrigal Opera" Philipa Glassa, "The Man Who Mistook His Wife for a Hat" Michaela Nymana, "Hyppolite et Aricie" Jeana‑Philippe'a Rameau, "Sigismondo" Gioacchina Rossiniego czy "Vanda" Antonína Dvořáka. W repertuarze znalazły się też bardziej znane tytuły, takie jak "Halka" Stanisława Moniuszki (w tzw. wersji wileńskiej), "Così fan tutte" Wolfganga Amadeusa Mozarta czy "Dido and Aeneas" Henry'ego Purcella w nowych interpretacjach.