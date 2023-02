Kraków: W Hali Cracovii zaczął działać Ośrodek Wsparcia i Testów dla niepełnosprawnych

Zwiększenie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami jest celem Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT), otwartego w czwartek w Hali Cracovii przy al. Focha. Punt oferuje bezpłatne konsultacje specjalistów oraz wypożyczenie sprzętu asystującego.

To pierwszy w Małopolsce Ośrodek Wsparcia i Testów. Jest to punkt z tzw. technologiami asystującymi dla osób z niepełnosprawnościami. Znajduje się tutaj sprzęt i oprogramowanie dedykowane osobom niedowidzącym, niedosłyszącym oraz z niepełnosprawnością kończyn górnych. To m.in. specjalne smartfony z fizyczną klawiaturą, większą czcionką i ultraudźwiękowieniem, elektroniczne lupy, pętle indukcyjne, odtwarzacze książki mówionej, urządzenia umożliwiające sterowanie wzrokiem oraz różnorodne aplikacje asystujące.

"Planujemy stale powiększać zasoby punktu OWiT, tak, aby na bieżąco dostosowywać go do potrzeb i różnych rodzajów niepełnosprawności. Chcemy, żeby dostępne u nas technologie realnie wspierały osoby z niepełnosprawnością w komunikowaniu się, uczeniu, aktywizacji zawodowej, a także rozwijaniu hobby" - powiedziała Anna Orzechowska, prezes Fundacji Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu, realizatora projektu.

W ośrodku porad będą udzielać specjaliści z zakresu surdopedagogiki, tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki oraz rehabilitacji. Punkt oferuje również bezpłatne wypożyczenie urządzeń wspomagających osoby z niepełnosprawnościami.

Hala 100-lecia Cracovia jest siedzibą Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych i dlatego to tutaj powstał OWiT. Punkt ma funkcjonować pięć dni w tygodniu, od godz. 8 do 16.

"W Centrum Sportu Niepełnosprawnych w Krakowie trenują sekcje parasportowe, jesteśmy gospodarzem turniejów, obozów i zgrupowań sportu adaptowanego. Punkt z technologiami asystującymi dla osób z niepełnosprawnościami to doskonałe dopełnienie naszych działań w Hali Cracovii" - poinformowała Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Centrum Inicjatyw Sportowych, zarządzającej Halą Cracovii.

Beneficjenci projektu będą mogli - po wcześniejszym umówieniu - skorzystać z usług punktu OWiT również w drugiej lokalizacji - Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu w Krakowie przy ul. Odrzańskiej 13/2.

OWiT jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Podobne ośrodki powstają w innych województwach. W Małopolsce zostały podpisane umowy na dwa punkty OWiT. Drugi będzie prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół "Klika" w Krakowie i będzie miał swoją filię w Gorlicach.

Szczegółowe informacje o OWiT są na stronie internetowej owit.aktywizuj.pl.