Kraków: W niedzielę odbyły się ostatnie kursy Krakowskiej Linii Muzealnej w tym sezonie

W niedzielę po raz ostatni w tym roku na ulice miasta wyjechały zabytkowe tramwaje w ramach 21. sezonu Krakowskiej Linii Muzealnej. Na linii nr 0 jeździł tego dnia m.in. skład wagonów typu N z Warszawy, Krakowa i Poznania.

Po raz pierwszy w tym roku zabytkowe tramwaje typu N z trzech tych miast wyjechały na początku czerwca. Jak poinformował magistrat, w ramach współpracy MPK SA w Krakowie z MPK w Poznaniu i Tramwajami Warszawskimi wymieniono się na czas wakacji historycznymi pojazdami.

"Dzięki temu do Krakowa trafił zabytkowy poznański tramwaj doczepny ND. Z kolei z Krakowa wyjechał do Poznania wagon doczepny KSW z lat 40. XX w., który został odbudowany przez pracowników MPK w Krakowie" - poinformował w komunikacie krakowski urząd miasta. Do Warszawy natomiast wyjechał wagon SN4. To jeden z kilku, które trafiły do Krakowa z Eberswalde w 1941 roku. "W zamian za ten wagon do MPK SA w Krakowie został dostarczony zabytkowy warszawski wagon N" - dodał magistrat.

Według informacji urzędu wagon ten od 1949 r. kursował w Warszawie, od 1967 r. służył w Szczecinie, a w 1995 r. został wyremontowany przez Miejski Zakład Napraw Tramwajów w Krakowie. Następnie trafił do Warszawy, gdzie od 2002 r. obsługuje linię turystyczną T.

Z powodu awarii w niedzielę na trasę linii 0 początkowo skierowano inny skład, tramwaje z Warszawy, Krakowa i Poznania wyjechały na linię po południu.

W komunikacie podsumowującym 21. sezon Krakowskiej Linii Muzealnej urząd wyliczył, że w wakacje tramwajowa linia nr 0 "Dajwór" - "Cichy Kącik" kursowała łącznie 18 dni, w każdą niedzielę oraz w święto 15 sierpnia, linia nr 15 na trasie "Cichy Kącik" - "Pleszów" kursowała trzy razy: 11 czerwca, 30 lipca i 3 września, a linia nr 23, na której tramwaje przejeżdżały przez zajezdnię tramwajową Podgórze w kierunku Borku Fałęckiego, dwa razy: 2 lipca i 13 sierpnia. Na krakowskie ulice wyjeżdżały także zabytkowe autobusy kursujące na specjalnych liniach autobusowych. Były one uruchamiane cztery razy: 25 czerwca, 23 lipca, 15 sierpnia i 10 września.

