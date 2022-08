Kraków: W szpitalu Babińskiego od września szkoła dla młodych pacjentów

Zespół Szkół Specjalnych nr 2 dla młodych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi będzie od września działał w szpitalu im. Józefa Babińskiego w krakowskim Kobierzynie – poinformował PAP rzecznik prasowy lecznicy Maciej Bóbr.

Zespół Szkół Specjalnych nr 2, w skład którego wchodzą przedszkole, szkoła podstawowa i liceum, działał do tej pory przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Św. Ludwika oraz Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego.

"Ze względu na zwiększającą się liczbę dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają hospitalizacji, miejscy radni zdecydowali o przeniesieniu go do nowej lokalizacji. To właśnie w szpitalu mieszczącym się w krakowskim Kobierzynie będą realizowane zajęcia dla przewlekle chorujących dzieci i młodzieży, w tym z zaburzeniami psychicznymi" - powiedział rzecznik szpitala Babińskiego.

Przy lecznicy, w ramach szkoły, powstał także niewielki hostel dla osób powyżej 16. roku życia, które potrzebują okresowego odizolowania od rodziny.

W uroczystości otwarcia szkoły w nowej siedzibie 1 września wezmą udział władze miasta.

"Będzie to pierwsze takie wydarzenie od niemal półwiecza" - zauważył Maciej Bóbr. Funkcjonujący od początku lat 60. w szpitalu oddział dziecięcy zamknięto w 1978 r. W 2021 r. otwarto tu Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Południe oraz Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży. Podopieczni tych ośrodków w czasie leczenia i terapii będą mogli kontynuować naukę.

Zgodnie z założeniami reformy psychiatrii, terapia pacjenta w okresie rozwojowym - przynajmniej na jej początkowym etapie - powinna odbywać się nie w gabinecie lekarskim, ale w jego naturalnym środowisku. Specjaliści zalecają, aby w ten proces zaangażowanych było jak najwięcej osób z otoczenia dziecka lub nastolatka.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Południe prowadzi nie tylko działalność terapeutyczną, ale i edukacyjną - realizowane są tu szkolenia dla rodzin dzieci, a także m.in. nauczycieli, pedagogów, policjantów.

W Polsce ok. 150 000 dzieci i nastolatków jest objętych opieką psychiatryczną. Polska należy do czołówki państw UE pod względem liczby samobójstw wśród najmłodszych. Według statystyk Komendy Głównej Policji, w 2021 r. doszło do 1 496 prób samobójczych osób poniżej 18. roku życia, przy czym 127 z tych prób zakończyło się śmiercią. W porównaniu do roku 2020 to wzrost o 77 proc. zachowań samobójczych oraz o 19 proc. śmierci samobójczych.

