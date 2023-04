Kraków: W Wielkanoc zmiany w rozkładach jazdy autobusów i tramwajów

W związku ze świętami, w tym tradycyjnym odpustem Emaus na Salwatorze, wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów - poinformował krakowski urząd.

Pierwsze świąteczne zmiany w komunikacji miejskiej zajdą w czwartek - tego dnia zawieszona zostanie linia autobusowa 433, a tramwaj nr 50 będzie kursować przez cały dzień co 7,5 minuty. W piątek zawieszone zostaną dodatkowo tramwaje nr 19, 44 i 49 i autobusy 475, 482 i 511, linia 194 będzie kursować co 10 minut, natomiast 139 i 502 co 15 minut. Dodatkowe chwilowe utrudnienia tego dnia mogą się pojawiać w związku z tradycyjnymi procesjami dróg krzyżowych.

W Wielką Sobotę autobusy i tramwaje będą kursować według sobotnich rozkładów jazdy, zawieszona zostanie tylko linia autobusowa nr 511. W Wielkanoc natomiast nie pojadą tramwaje nr 6 i 11 oraz autobusy 121, 154, 168 i 578. Tramwaje nr 50 będą kursować przez cały dzień co 20 minut (w godzinach porannych co 30 minut) na trasie do Borku Fałęckiego, a 52 co 20 minut (w godzinach porannych co 30 minut). W pozostałych przypadkach komunikacja będzie kursować według świątecznego rozkładu jazdy.

Świąteczny rozkład będzie obowiązywał również w Poniedziałek Wielkanocny, ale kursować nie będzie również linia tramwajowa 11 i autobusy numer 121, 168 i 578. Dodatkowe zmiany w komunikacji tego dnia będą wprowadzone w związku z odbywającym się na Salwatorze tradycyjnym odpustem Emaus. Z tego powodu nieczynne będą przystanki "Salwator" na ul. Kościuszki - wsiadanie i wysiadanie z tramwajów będzie możliwe tylko na pętli Salwator (przystanek Salwator 01). Z kolei dla pasażerów autobusów nr 100, 209, 229, 239, 249, 259, 269 tymczasowy przystanek początkowy na Salwatorze będzie zlokalizowany na ul. Kościuszki na wysokości pętli tramwajowej. Po czasowo zmienionych trasach pojadą też autobusy nr 734, 752 i 792 - przez "Zoo" / "Cmentarz Olszanica" / "Olszanica Bory" - ... - ul. Księcia Józefa, most Zwierzyniecki, ul. Monte Cassino, rondo Grunwaldzkie, ul. Konopnickiej, ul. Barska do Osiedla Podwawelskiego (powrót: ul. Wierzbowa, ul. Bułhaka, rondo Grunwaldzkie).

Urząd zastrzegł jednocześnie, że "w razie konieczności wynikającej z zapewnienia bezpieczeństwa może wystąpić konieczność wyłączenia ruchu tramwajowego i autobusowego na ul. Kościuszki". W takiej sytuacji linie tramwajowe nr 1 i 2 zostaną skierowane do pętli Cichy Kącik, autobus nr 100 zostanie zawieszony i w zamian kursować będzie linia nr 101 do pętli Os. Podwawelskie, autobusy nr 209, 229, 239, 249, 259, 269 będą kursować przez ul. Księcia Józefa, most Zwierzyniecki, ul. Monte Cassino, rondo Grunwaldzkie, ul. Konopnickiej, ul. Barska do "Os. Podwawelskie" (powrót: ul. Wierzbowa, ul. Bułhaka, rondo Grunwaldzkie).

We wtorek komunikacja będzie już kursować według powszednich rozkładów jazdy, ale zawieszone pozostaną tego dnia tramwaje nr 19, 44, 49 i autobusy 433, 475, 482, 511. Tramwaj nr 50 będzie kursować co 7,5 minuty, autobus nr 194 co 10 minut, a 139 i 502 co 15 minut.