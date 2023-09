Kraków: Wielki żyrandol Teatru Słowackiego opuszczony na scenę; trwa wymiana żarówek

W Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie na oczach publiczności wymieniane są żarówki w opuszczonym do podłogi 800-kilogramowym żyrandolu. W sobotę trwa także wyprzedaż kostiumów i rekwizytów z magazynów teatralnych.

Odwiedzający w sobotę Teatr Słowackiego mogą z bliska oglądać zawieszony na co dzień nad widownią żyrandol, ważący prawie 800 kg, mający ok. 5 m wysokości i 3,5 m średnicy.

"Ten żyrandol jest najstarszym polskim żyrandolem elektrycznym. Jest też jednym z największych żyrandoli, ręcznie wykutym, w całości zaprojektowanym przez Jana Zawiejskiego" - zwrócił się do publiczności dyrektor teatru Krzysztof Głuchowski.

Na dużej scenie trwa wymiana żarówek, prowadzona w teatrze co około dwóch lat. "To się zdarza rzadko, kiedyś zdarzało się to raz na 3-4 lata i nikt o tym nie wiedział. W 2016 r. wprowadziliśmy zwyczaj, że będziemy to robić przy obecności mieszkańców Krakowa, bo dlaczego mamy to ukrywać" - powiedział Krzysztof Głuchowski.

Przypomniał też, że teatr im. J. Słowackiego w Krakowie był pierwszym krakowskim budynkiem z prądem elektrycznym. Elektrownia teatralna mieściła się w budynku dzisiejszej Miniatury (wówczas Dom Machin).

Teatr jest w sobotę otwarty dla publiczności między godz. 11.00 a 13.00. W tym czasie odbywa się także wyprzedaż teatralnych strojów i rekwizytów.

"Są tu rekwizyty, kostiumy i elementy scenografii, których nie potrzebujemy, a które są stworzone przez naszych artystów, rzemieślników - i to jest okazja do zabrania ze sobą kawałku teatru" - powiedział PAP dyrektor sceny.

